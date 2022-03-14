نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض الضمان الإجتماعي من بنك التنمية الإجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الضمان الإجتماعي، أحد أهم القروض التى يسعي إليها المواطنين فى كل أرجاء المملكة العربية السعودية، والذى يساهم بشكل كبير فى الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين، ولاسيما فى ظل ما ما يمر به الكثير من أبناء المملكة نتيجة إنتشار وباء فيروس كورونا المستجد، لذا نقوم من خلال الأسطر التالية باختصار شديد فى شرح شروط الحصول على قرض الضمان الإجتماعي، وطريقة التقديم.

شروط الحصول على قرض الضمان الإجتماعي من بنك التنمية الإجتماعية

أتاح بنك التنمية الإجتماعية العديد من الخدمات والمزايا إلى المواطنين السعوديين ولكن حدد عدة محاور واجب توافرها فى المتقدمين والتى جاءت كالتالي:

المحور الأول: أن يكون المتقدم للحصول على قرض الضمان الإجتماعي مواطن سعودي الجنسية، وأن يكون مقيم فيها إقامة دائمة.

أن يكون المتقدم للحصول على مواطن سعودي الجنسية، وأن يكون مقيم فيها إقامة دائمة. النقطة الثانية: أن يكون المتقدم لديه النيه والقدرة فى سداد أقساط القروض، حيث يتوجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يقل فى كل حال من الأحوال عن 3500 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم لديه النيه والقدرة فى سداد أقساط القروض، حيث يتوجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يقل فى كل حال من الأحوال عن 3500 ريال سعودي. المحور الثالث: أن يكون المتقدم للحصول على القرض من الفئات المستحقة والتى تشمل محدود الدخل والفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل المتوسط.

طريقة الحصول على قرض الضمان الإجتماعي

يجب على المتقدم الراغب فى الحصول على قرض الضمان الإجتماعي إتباع الخطوات الصحيحة كى يتم انجاز الحصول على القرض بسهولة ويسر وتشمل تلك الخطوات التالى:

أولا: الدخول على موقع بنك التنمية الإجتماعية.

ثانياً: تسجيل الدخول ثم إختيار نوع القرض وتحديد موعد إستكمال الإجراءات مع البنك، وبعدها يمكن الحصول على القرض بسهولة ويسر.

قروض بنك التنمية الإجتماعية

كما ذكرنا عاليه في شروط وطريقة الحصول على قرض الضمان الإجتماعي من بنك التنمية الإجتماعية، وجب علينا التذكير بأهم خدمات بنك التنمية الإجتماعية العديدة التي من أهمها التالي:

تمويل الأسر المنتجة بقيمة مالية تتجاوز 1.2 مليار ريال سعودي، بإجمالي 850 ألف أسرة.

بقيمة مالية تتجاوز 1.2 مليار ريال سعودي، بإجمالي 850 ألف أسرة. قرض الزواج من أجل مساندة ومساعدة الشباب المقبلين على ليلة العمر فى المصاريف والأعباء المالية.

من أجل مساندة ومساعدة الشباب المقبلين على ليلة العمر فى المصاريف والأعباء المالية. تمويل آهل والذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودى من أجل المساندة فى الحالات الطارئة ومواجهة التحديات الحياتية.

والذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودى من أجل المساندة فى الحالات الطارئة ومواجهة التحديات الحياتية. قرض الخريجين بمبالغ مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى مشاريع جاهزة قيد التنفيذ إلى الشباب.

بمبالغ مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى مشاريع جاهزة قيد التنفيذ إلى الشباب. تمويل ترميم: يعد أحد القروض المهمة التى يحتاجها رب المنزل وجاء من أهم شروط بنك التنمية الإجتماعية أو بنك التسليف أن يكون قد أن يكون قد مر 5 سنوات على بناء المنزل على الأقل، وأن يكون قد مر 8 سنوات على حصول المواطن على تمويل خاص بالمنزل من قبل، ومن أهم شروط القروض السابق ذكرها أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.

شروط التمويل من بنك التنمية الإجتماعية

حدد بنك التنمية الإجتماعية حزمة من الشروط للحصول على تمويل من البنك، حيث أن معظم شروط تمويل بنك التنمية متشابهة، لذا وجب عليا توضيح شروط أحد القروض مثل تمويل الترميم والتي جاءت كالتالي:

يجب أن لا يتخطي عمر المتقدم عن 70 عام، وعمر الكفيل عن 55 عام.

ينبغي أن لا يتخطي الدخل الشهري للمتقدم عن 12500 ريالاً سعودياً.

تقديم صك ملكية المنزل.

يجب أن لا يقل عمر المنزل عن 5 سنوات.

طريقة سداد الأقساط فى حالة عدم المقدرة على التواصل فى السداد

فى بيان هام أوضح فيه بنك التنمية الإجتماعية على كافة المقترضين من بنك التنمية الإجتماعية الذين حدث لهم ظروف طارئة منعتهم من مواصلة مشوار السداد الأقساط الشهرية التوجه إلى بنك التنمية الإجتماعية بصحبة كفيل لديه المقدرة على إستكمال السداد بشرط أن يكون يعمل في أحد الجهات الحكومية ليكون ضامن للسداد، كما يمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل عبر رابط عدم إستكمال مواصلة السداد.

رقم بنك التنمية الإجتماعية

يمكنكم الإتصال ببنك التنمية الإجتماعية عن طريق الرقم التالي 920008002 أو من خلال الإتصال بالرقم التالي (199099)، كما يمكنكم أيضاً التواصل عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

فى النهاية نرجو من الله أن نكون قد وفقنا فى توضيح تساؤلات الكثيرون، وفى حالة وجود أى إستفسار أكتبه فى التعليقات أسفل هذا المقال شروط الحصول على قرض الضمان الإجتماعي من بنك التنمية الإجتماعية وسنقوم سريعاً بالتوضيح إليكم في صندوق التعليقات.