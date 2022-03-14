نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي شروط إعفاء بنك التسليف الجديدة 1443 من سداد الأقساط الشهرية للقروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي شروط إعفاء بنك التسليف الجديدة 1443، التى أعلن عنها بنك التنمية الإجتماعية مؤخراً، الخبر الذى أسعد الملايين فى كافة أرجاء المملكة، حيث أصبح بإمكان المقترض من البنك تقديم طلب الإعفاء من السداد، وفى هذا المقال نقدم لكم عبر موقع ثقفني الطريقة الصحيحة لتقديم طلب للحصول على الإعفاء من تسديد الأقساط الشهرية للقروض، وكذلك شروط الإعفاء والمستندات المطلوبة وخطوات الإستعلام عن الأقساط المتبقية.

شروط إعفاء بنك التسليف

أعلنت الحكومة السعودية عن قرار خادم الحرمين الشريفين الصادر مؤخراً بإعفاء مستفيدين قروض بنك التسليف من سداد هذه القروض والتى تأتي ضمن الجهود المبذولة من خادم الحرمين الشريفين الذى يسعى دائما فى تقديم أفضل الخدمات والتى تخص بشكل خاص الطبقات المتوسطة، وبين هذا القرار بعض الضوابط والاليات الجديدة التى يجب مراعاتها فى شروط بنك التسليف للإعفاء من سداد القروض.

ما هي شروط إعفاء بنك التسليف الجديدة 1443

أوضح بنك التسليف عن عدة معايير وضوابط يجب مراعاتها عند تقديم طلب إعفاء لبنك التسليف من القروض التى تحصل عليها المواطن السعودي ونجد أن من أهم هذه الشروط التالي:

ينبغي على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية. يجب أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز عن خمسة وخمسين عام. أن لا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عام. ينبغي على المتقدم بطلب للاعفاء أن يقدم كافة المستندات والأوراق المطلوبة التى توضح عدم إمكانية لسداد الأقساط الشهرية للتمويل.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الإعفاء

كشف بنك التسليف عن الأوراق والمستندات التى يجب على المتقدم تسليمها للبنك لقبول طلب الإعفاء، والتى يجب أن يعلم قبل التقديم طريقة قبول طلب إعفاء بنك التسليف، وبعدها يتقدم بالمستندات التالية:

يجب على المتقدم أن تكون معه بطاقة هوية سارية المفعول ويتم تقديم صورة منها.

على المتقدم أن يقوم بعمل فحص طبي وتقديم صوره منه.

يجب تقديم تقرير شامل عن الدخل الشهري الخاص بالمتقدم.

التوقيع على كافة المستندات.

تقديم نموذج طلب إعفاء بنك التسليف الذي تم تسجيل فيه كافة البيانات عبر الموقع الإلكتروني.

نموذج طلب إعفاء بنك التسليف 1443

يستطيع المواطن السعودي الراغب فى تقديم طلب الإعفاء من بنك التسليف الدخول على موقع بنك التسليف من أجل تعبئة نموذج الطلب والذى يتم من خلال عدة خطوات كالآتي:

الدخول على رابط بنك التسليف أو بنك التنمية الإجتماعية. القيام بتسجيل الدخول من خلال كتابة كلمة المرور والاسم. تخطى الرمز المرئي بتسجيل الأرقام والحروف. الدخول على طلب إعفاء بنك التسليف. تسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة فى النموذج.

بيانات نموذج طلب الإعفاء

يجب على المتقدم توضيح بعض المعلومات والبيانات فى نموذج طلب الإعفاء والتى تتضمن الآتي:

رقم الهاتف.

اسم مقدم طلب الإعفاء.

رقم الهوية الشخصية لمقدم الطلب

تحديد رقم العقد.

مكان ونوع القرض.

إسم المقترض بالكامل.

رقم الهوية للمواطن المقترض.

تحديد رقم ومصدر الحفيظة.

تاريخ الحفيظة.

تسجيل بيانات الشركاء فى القرض أن وجد.

شروط إعفاء بنك التسليف لمستفيدي الضمان الإجتماعي

ذكرت بنك التنمية الإجتماعية عدة شروط لحصول مستفيدين الضمان من إعفاء بنك التسليف وكان من هذه الشروط التالي:

الجنسية تكون سعودية.

ملئ نموذج طلب الإعفاء عبر موقع بنك التسليف.

تقديم تقرير شامل موضح بيه الحالة الاقتصادية.

بيان وافي بالحالة الصحية للمتقدم.

إرفاق المستندات والأوراق مع نموذج الإعفاء إلى الديوان الملكي.

طريقة الإستعلام عن أقساط بنك التسليف

يتمكن المواطن المفترض من بنك التسليف الإستعلام عن كافة الأقساط المتبقية فى أقل وقت ممكن دون زيارة أحد فروع بنك التنمية الإجتماعية من خلال زيارة موقع بنك التسليف والذى أعلن مؤخرا عن أفضل تمويل للعاطلين والموظفين، حيث يتطلب من المستفيدين من بنك التسليف للإستعلام عن باقي الأقساط المستحقة للبنك بإتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بنك التسليف https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/ انشاء حساب جديد. اذا كان لديك حساب مسبق قم بتسجيل الدخول. الدخول على تفاصيل القرض التى هى عبارة عن (نوع القرض، الأقساط المتبقية، رقم الهوية، الإسم، التاريخ). يجب النقر على الأقساط المتبقية والتى تجد بها كافة البيانات المطلوبة.

قروض بنك التسليف الجديدة

يقدم بنك التنمية الإجتماعية أو بنك التسليف مجموعة كبيرة ومتنوعة من القروض الميسرة إلي أبناء المملكة العربية السعودية منها على سبيل المثال (تمويل الاسرة، تمويل الزواج، تمويل السيارات، تمويل الشباب، تمويل العاطلين، قرض الضمان الإجتماعي، تمويل شخصي، تمويل الخريجين، تمويل العربات المتنقلة)، وتتميز هذه التمويلات بسرعة الحصول عليها وفقاً إلى بعض الشروط البسيطة التى حددها البنك للمقبلين على تمويلات بنك التسليف السعودي.

رقم بنك التسليف الموحد

يمكنكم الإتصال ببنك التنمية الإجتماعية أو بنك التسليف السعودي طوال أيام الأسبوع من خلال الرقم التالي (920008002) من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة 4 مساء.

تنبيه هام إذا كنت بحاجة للمساعدة سجلها في التعليقات أسفل هذا المقال، وإلي هنا وصلنا معكم لختام شرح ماهي شروط إعفاء بنك التسليف الجديدة 1443 من سداد الأقساط الشهرية للقروض.