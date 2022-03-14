بوابة تواصل مع الملك سلمان بن عبد العزيز لطلب مساعدات مالية فورية وسداد الديون والقروض وغيرها

مساعدة مالية من الملك سلمان بن عبدالعزيز مقدم لكل من يعاني الأزمة أو الضائقة المالية، والتي تعد مهددة لاستقرار حية المواكن المالية والاجتماعية، والك المساعدة يتم تقديمها للجميع بشكل عاجل ومن دون تأخير فور تقدم المواطن بطلب للجهة المختصة بالديوان الملكي حيث تتعد طرق الاتصال بالديوان وهذا من خلال تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية المدشنة على الشبكة العنكبوتية لسهولة وصول المواطنين للدعم، ومن الممكن أيضا أن يتم التواصل من خلال الهاتف وأرقام الواتس آب للتواصل وذكر أسباب الأزمة المالية والرسالة التي تفيد بالرغبة في التلقي للدعم، وفيما يلي المزيد حول كل ما يتعلق بهذا الشأن.

مساعدة مالية من الملك سلمان بن عبدالعزيز

مساعدة مالية يتم تقديمها ومن دون انقطاع من الملك سلمان بن عبدالعزيز لكل مواطن لديه مشكلة مالية تتعلق بدين، أو رغبة في الحصول على فرصة علاج مجانية لعدم القدرة على تلبية وسداد مصروفات العلاج، ومن خلال الآتي نوضح أهم الخطوات التي تيسر من إرسال طلب عاجل بشكل إلكتروني.

خطوات التقديم لطلب مساعدة مالية من الملك سلمان

من الممكن أن يتم الإرسال لطلب بشكل إلكتروني ومن خلال الآتي نوضح أهم الخطوات الأساسية للطلب:

الخطوة الأولى تكون من خلال التوجه لمنصة الديوان الملكي.

بعد ذلك يتم الدخول للقسم المخصص لتقديم الطلبات الخاصة بالرغبة في التلقي للدعم.

الدخول على الأيقونة الخاصة بالخدمة الإلكترونية.

نقر مربع طلب مساعدة مالية.

الكتابة لصيغة طلب للحصول على المساعدة.

ملأ مختلف البيانات بحقولها الموضحة.

يتم النقر الفوري على مربع إرسال.

أرقام للتواصل بالديوان الملكي

من الممكن أن تتم خطوة التواصل السريع مع الجهة الخاصة بالديوان الملكي وهذا على الرقم 800400000 وهذا الرقم للتواصل من قبل كل مواطن من داخل أراضي المملكة السعودية ويرغب بتلقي الدعم، والتواصل يكون من خلال الهاتف وبوقت العمل الرسمي وطيلة الأسبوع، ومن الممكن التواصل أيضا من خلال الرقم 920030003 من الممكن التواصل أيضا واتس آب، ومن خلال الاتصال على الرقمين الموضحين من الممكن ذكر رسالة تعتبر عن مدى الاحتياج المالي وأسباب الرغبة في التلقي للدعم المالي مع ذكر كل البيانات الشخصية ليتم التواصل مع المواطن.