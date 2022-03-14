شروط وثيقة العمل الحر والمزايا| طريقة التقديم ومنتج نفاذ التمويلي

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عمر شويل - جدة شروط وثيقة العمل الحر التي يتم منحها من قبل وزارة العمل”وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية” بالمملكة العربية السعودية والتي تعد أهميتها الأساسية هي حماية الأعمال، وتحفيز العمل الحر للمساهمة في زيادة فرص عمل المواطنين السعوديين، وتتميز وثيقة العمل الحر بالعديد من المزايا والخدمات التي تقدمها للمستفيدين الذي يجعل الإقبال على عملها كبير للغاية، بالإضافة إلي أنها وثيقة معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والتى نوضح لكم مميزاتها وشروطها وطريقة الحصول على رخصة العمل الحر عبر موقعكم ثقفني.

شروط وثيقة العمل الحر

أطلقت الحكومة السعودية ممثلة فى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برنامج العمل الحر الذى يهدف إلى الوصول إلى المواطنين الباحثين عن فرص عمل لزيادة دخلهم الشهري من خلال رفع كفاءتهم وخبراتهم فى العديد من الأعمال الملائمة المستقرة، وتعد أهم شروط الحصول على وثيقة العمل الحر هي أن يكون المتقدم عليها مواطن أو مواطنة سعودي الجنسية، كما ينبغي أن لا يزيد عمر المتقدم عليها أكثر من 60 عام، ولا يقل أيضاً عن 18 عام، بالإضافة إلي وجود حساب أبشر للمستفيد ويكون مفعل، حيث يتم تمويل المستفيدين بتمويل عينى تعد قيمته 150 ألف ريال لشراء سيارة للعمل بالنقل التشاركي، إضافة على ذلك التمويل النقدي نفاذ بقيمة 60 ألف ريال سعودي.

منتج نفاذ التمويلي

يشترط منتج نفاذ التمويلي حصول المتقدم علي وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وان يكون الوضع المالي للمتقدم يسمح له بالحصول على التمويل، مع قبول الضمانات الكافية من قبل بنك التنمية الإجتماعية، كما ينبغي ألا يكون المتقدم عليه أي مديونيات قبل بنك التنمية الإجتماعية، يستهدف منتج نفاذ التمويلي المواطنين محدودي الدخل والموظفين الذي يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال سعودي من الموظفين والعاطلين عن العمل أو بدون مهنة، حدد بنك التنمية الإجتماعية شروط تمويل نفاذ للعاطلين والموظفين التى يجب مراعاتها لإمكانية الإستفادة من التمويل الذى يتجاوز 60 ألف ريال سعودي.

طريقة الحصول علي وثيقة العمل الحر

يتقدم المستفيدين على وثيقة العمل الحر من خلال القيام بإتباع عدة خطوات وتأتي هذه الخطوات كالتالي:

أن يقوم المتقدم بالدخول على موقع العمل الحر. القيام بالضغط على إنشاء حساب جديد. يجب ايضا تفعيل حساب أبشر. القيام بإختيار أحد البرامج المناسبة من القائمة الرئيسية. أخيراً يقوم المتقدم بإرفاق المستندات والأوراق التي تثبت الأهلية والممارسة.

مميزات وثيقة العمل الحر

تتعد مزايا وثيقة العمل الحر للمتقدمين الراغبين في الحصول عليها والتي نذكر لكم لهما مزاياها والتي تأتي كالتالي:

سهولة الحصول على حساب بنكي مرتبط بالنشاط.

إمكانية التسوق لحامل وثيقة العمل الحر.

الإستفادة من التخفيضات والعروض والخصومات لجميع المواطنين حاملي وثيقة العمل الحر.

إمكانية الدفع من خلال STC pay رقمية.

زيادة الفرص لمصدر الدخل الشهري.

إتاحة الفرصة التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، ونذكركم برابط شروط إعفاء بنك التسليف.

فيما يمكنكم الاستفسار عن وثيقة العمل الحر من قبل التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن طريقة الإتصال بالرقم الموحد (19911).

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