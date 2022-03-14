نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في التأمينات الاجتماعية 1443 وطريقة الاستعلام عن مدة الاشتراك ورصيد المستفيد بالسجل المدني في المقال التالي

التسجيل في التأمينات الاجتماعية 1443 وطريقة الاستعلام عن مدة الاشتراك ورصيد المستفيد بالسجل المدني حيث يسعى الكثير من الملتحقين بسوق العمل السعودي سواء في المؤسسات او الشركات وحتى العاملين بالقطاع الحكومي بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية واقتطاع جزء من راتبهم الشهري لتسديد المستحق في التأمينات كلاً حسب شريحته المالية والتي يتم تحديدها وفقاً للراتب الشهري وذلك من اجل ادخار راتب لما بعد التقاعد بعد الوصول للسن القانوني للمعاش في المملكة وأيضا يمكن استفادة المواطن في حالة العجز عن العمل وكذلك استفادة ذويه في حالة وفاة المشترك اثناء الخدمة. كيفية التسجيل في التأمينات الاجتماعية 1443 الدخول الى رابط موقع التأمينات الاجتماعية الالكتروني.

ثم النقر على خيار تسجيل الدخول.

وبعد ذلك الضغط على خيار التسجيل في خيار مشترك.

أيضا يجب ادخال رقم الهوية الوطنية.

ثم ادخال كلمة السر وإعادة كتابتها لتأكيد المطابقة.

ويتم كتابة رمز التحقق المرئي في الصورة متصف الصفحة.

وبعد ذلك الاطلاع على الشروط والاحكام والضغط بالموافقة عليها لاستكمال التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

ثم يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ومتابعة خطوات التسجيل كمستفيد في التأمينات الاجتماعية 1443. كيفية الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية الدخول الى موقع التأمينات الاجتماعية السعودية الرسمي.

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وإدخال رمز التحقق المرئي.

وبعد ذلك التسجيل عبر حساب المواطن في النفاذ الوطني الموحد.

وكذلك يجب تحديد خدمات التأمينات الاجتماعية اونلاين.

ثم تحديد السجل المدني او استعلام برقم الهوية او برقم إقامة الوافد.

وأيضا يتم النقر على المهن السابقة.

وبعد ذلك النقر على معلومات الاجر للاطلاع على بيانات المشترك. كيفية الاستعلام عن رصيد مستفيد التأمينات الاجتماعية بالسجل المدني الدخول الى رابط موقع تسوية مستحقات تقاعدية.

وبعد ذلك التسجيل بكتابة رقم السجل في خانة رقم الهوية.

ثم كتابة رقم التحقق المرئي.

وبعد ذلك يجب التأكد من صحة البيانات والضغط على خيار استعلام.

وأيضا سيتم نقلك الى صفحة اخري يجب ادخال البيانات التالية بها: أولا نوع المستفيد ذكر ام انثي. ثم تحديد نوع الخدمة سواء عسكرية او حكومية. ويجب ادخال اخر راتب في العمل. وذكر سبب ترك الخدمة. وأيضا كتابة عدد سنوات الخدمة بالشهور والسنين.

وبعد ذلك كتابة رمز التحقق المرئي والضغط على خيار عرض لإظهار معلومات راتب التقاعد وموعد صرف مبلغ التقاعد المستحق من التأمينات الاجتماعية. عمر شويل - جدة التسجيل في التأمينات الاجتماعية 1443 وطريقة الاستعلام عن مدة الاشتراك ورصيد المستفيد بالسجل المدني - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسجيل في التأمينات الاجتماعية 1443 وطريقة الاستعلام عن مدة الاشتراك ورصيد المستفيد بالسجل المدني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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