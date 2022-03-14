“تاريخ رسالة استحقاق الضمان” رابط sbis.hrsd.gov.sa والتي يتم من خلالها التعرف على الأهلية للحصول على الراتب الشهري للمرحلة الثالثة من قبول الضمان المطور، ويتابع المقبولين بالضمان المطور بالمرحلة الأولى والثانية التعرف على موعد صرف الراتب بالشهر الجديد بينما يتابع غير المؤهلين التعرف على موعد وصول رسالة القبول

“تاريخ رسالة استحقاق الضمان” رابط sbis.hrsd.gov.sa كيف اعرف أنى مؤهل وخطوات الاستعلام

وكان جلالة خادم الحرمين الشريفين قد وافق في العام الماضي، رمضان 1442، بصرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ويترقب مستفيدي ومقبولي الضمان المطور أخبار جديدة هذا العام عن صرف مكرمة ملكية لهم أو عودة المساعدات المقطوعة من جديد وكيفية التسجيل الإلكترون للاستفادة منها، ونقوم بعرض أبرز الردود على الأسئلة الشائعة لمواطني الضمان المطور.

موعد رسالة استحقاق الضمان المطور

قام مستفيدي الضمان بالمرحلة الأولى والثانية بتلقي جميع رسائل الاستحقاق وقاموا بتسلم راتب رجب 1443، بينما ينتظر مستفيدي المرحلة الثالثة من غير المؤهلين سابقا وصول رسالة التأهيل على أرقام الهاتف النقال الخاص بهم، ويتم تسلم راتب الشهر الجديد في 4 أبريل 2022 ويتم تلقي رسالة التأهيل قبل هذا الموعد ليقوم المؤهلين بتسلم الراتب من الحساب المصرفي الخاص بهم في الرابع من الشهر المقبل.

لماذا لم يتم تأهيلي وكيف أعيد التسجيل

من الأسئلة التي وصلت لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر خدمة العناية بالعملاء، وتكون من الذين سجلوا بالضمان المطور ولم يتم تأهيلهم عند الاستعلام برقم الطلب، ويكون سبب عدم التأهيل:

من أسباب عدم التأهيل عدم استكمال كافة بيانات الفرد المستفيد.

أن يقوم رب الاسرة بعدم إضافة التابعين جميعهم.

عدم استكمال بيانات التابعين.

أن يقوم المواطن بعدم تسجيل جميع بيانات الدخل.

إضافة معلومة تتناقض مع قاعدة بيانات الفرد على منصة أبشر.

يقوم المواطن للتغلب على ما سبق بمراجعة رسالة عدم التأهيل.

التعرف على السبب التي أرسل لعدم تأهيل الفرد.

يقوم بإعادة التسجيل الجديد مع تعديل أسباب عدم الاستحقاق.

يتم الحصول على رقم الطلب للاستعلام عن الأهلية فيما بعد.

رقم الهاتف المجاني 19911 للتواصل مع موظفي الوزارة.

التواصل عبر الرسائل الإلكترونية عبر11157.

كيفية الاستعلام عن طلب الضمان وإعادة التسجيل