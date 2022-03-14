تقديم مسار التميز الابتعاث الداخلي والخارجي ksp.moe.gov.sa 2022 شروط وتخصصات مسار واعد

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عمر شويل - جدة تقديم مسار التميز الابتعاث الداخلي والخارجي ksp.moe.gov.sa 2022 مسار واعد بالجامعات السعودية والعالمية، والذي يُعد أحد أهم مسارات التعليم الجامعي الخاصة ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وهذا البرنامج يهدف لرفع المستوى العلمي لطلاب المملكة وتحقيق أهداف التنمية المتكاملة والشاملة التي تحقق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، ويتم ذلك عن طريق ابتعاث الطلاب والطالبات لنيل درجة البكالوريوس والدكتوراه من كبرى المؤسسات التعليمية العالمية ذات التميز، وبذلك تُحقق المملكة هدفها العلمي من تنمية وصقل القدرات المعرفية في العديد من التخصصات والمجالات العلمية التي تستهدفها المملكة، وذلك من خلال التخصصات التي تساعد بإسهاماتها في بناء قدرات اقتصادية متنوعة، وتشمل تلك القدرات المجالات الاقتصادية التي تدخلها المملكة حديثاً، ومنها على سبيل المثال مجال السياحة، ممن خلال مشاريع سياحية كبرى، ومجال الفندقة، وإدارة الأعمال، وعلـوم إدارة البيئـة.

تقديم مسار التميز الابتعاث الداخلي والخارجي 2022 شروط وتخصصات مسار واعد

وبناء على ما سبق فقد أعلنت المملكة لسعودية عن انطلاق برنامج مسار التميز للابتعاث الخارجي، وهو البرنامج الذي وجد قبولاً واسعا من قبل الطلاب والطالبات، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنشرح أهم الأمور المتعلقة ببرنامج مسار للابتعاث الخارجي، وكذلك المميزات الخاصة بهذا البرنامج، والشروط والضوابط بشروط التسجيل والتقديم، ولم ننسى ترشيح أفضل وأهم الجامعات والمعاهد العلمية التي يستهدفها الطلاب، وكذلك التخصصات الدراسية المتاحة ببرنامج مسار للابتعاث الخارجي.

شروط التقديم على الابتعاث الداخلي مسار واعد

أما عن الابتعاث الداخلي هو عبارة عن منحة دراسية تقدمها وزارة التعليم العالي لخريجي شهادات الثانوية العامة، وكذلك الحاصلين على شهادة الدبلومات الصحية والبكالوريوس والماجستير، وذلك من خلال التكفل بمصروفات الدراسة في عدد من التخصصات الأكاديمية في عدة جامعات سعودية، وذلك وفق شروط وضوابط حددتها الوزارة، ويتم التقديم على الابتعاث الداخلي من خلال تعبئة استمارة التقديم الإلكترونية، ويتم مراجعة طلب التقديم لبحث توافقه مع شروط الوزارة، بعدها يتم اعتماد الطلب بالموافقة في حال استيفاء الشروط.

ما هو مسار التميز للابتعاث الخارجي؟

يجب الإشارة هنا إلى أن برنامج الابتعاث الخارجي السعودي هو برنامج يحظى برعاية كاملة من خادم الحرمين الشريفين، وهذا البرنامج متاح به التسجيل والتقديم للدراسة بكبرى وأهم الجامعات العالمية ذات التصنيف والجودة التعليمية المرتفعة، وذلك على مدار العام، وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الابتعاث الخارجي يشتمل على تخصصات عديدة وفق متطلبات وأولويات المملكة، ويتم التقديم والتسجيل على برنامج مسار الابتعاث إلكترونياً ، وذلك من خلال رابط تسجيل أتاحته وزارة التعليم السعودي.

مميزات برنامج مسار التميز للابتعاث الخارجي

يتميز برنامج الابتعاث الخارجي بكون برنامج حكومي سعودي هدفة صقل الوعي العلمي والثقافي للطلبة السعوديين.

يمكن من خلال البرنامج الحصول على شهادة أكاديمية من العديد من الجامعات العالمية ذات المصداقية والمعترف بها عالمياً.

تقدم تلك الجامعات الدراسة في بيئة تعليمية متكاملة وذات خدمات متميزة.

تعدد التخصصات المتاحة التي تلبي متطلبات سوق العمل سواء محليا أوخارجياً.

بعد إنهاء الدراسة يمكن للخريجين الحصول على أفضل فرص العمل كثيرة في العديد من القطاعات التنموية.

لا يشترط التقديم والتسجيل غي برنامج مسار للابتعاث الخارجي سن مُعين.

لا يقتصر البرنامج على الطلاب والطالبات فقط، حيث يمكن لأصحاب الوظائف التقديم والتسجيل للالتحاق بالبرنامج.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج مسار للابتعاث الخارجي يُمثل مسار تميز حقيقي، وفرصة هامة للترقي في الوظائف، هذا بجانب تطوير المهارات والقدرات المعرفية والثقافية، لذلك نجد الإقبال الكبير في التقديم والتسجيل للالتحاق بأحد تخصصات مسار التميز للابتعاث الخارجي المتاحة.

الجامعات المتاحة للتقديم والتسجيل على مسار التميز للابتعاث الخارجي

هذا وقد تم إتاحة رابط للتعرف على جامعات و تخصصات مسار التميز للابتعاث، وكذلك كيفية معرفة نسبة إشغال المقاعد للجهات التعليمية والتخصصات، وسنستعرض معكم جداول تفصيلية بالجامعات المتاحة للتقديم والتسجيل على مسار التميز للابتعاث الخارجي.



شروط التسجيل على رابط التقديم على مسار التميز للابتعاث​​ الخارجي

الفرصة متاحة للتسجيل والتقديم للمواطنين أصحاب الجنسية السعودية.

التقديم يتم على رابط سفير التقديم .

. يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

حصول المتقدم على قبول مباشر غير مشروط في أحد التخصصات والمؤسسات التعليمية المحددة وذلك للحصول على درجات

البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، مع مراعاة أن يكون البرنامج المقبول فيه ليس تنفيذياً.

شرط أن أن تكون الدراسة في دولة المركز الرئيسي للجامعة أو المؤسسة التعليمية.

الالتزام بالانتظام في الدراسة.

معادلة المؤهل السابق إذا كان المتقدم متخرجاً من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.

وثائق المتقدم يجب أن تكون مكتملة عند التسجيل، حيث سيتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في الموقع للوثائق الرسمية.

يخضع الطلب لأحكام وضوابط الابتعاث للخارج المعمول بها في الوزارة.​

اجتياز المفاضلة على المقاعد المتاحة.​

وبذلك نكون قد قمنا بالشرح الوافي واستعرضنا مع الراغبين في الحصول على فرصة الابتعاث الخارجي من خلال مسار برنامج التميز للابتعاث الخارجي للدراسة بإحدى الجامعات العالمية المرموقة، وذلك على رابط سفير، كما استعرضنا أيضا أهم الشروط الواجب التقديم والتسجيل على رابط التقديم على مسار التميز للابتعاث​​ الخارجي، وقائمة مجدولة بالجامعات العالمية في جميع التخصصات المتاحة.