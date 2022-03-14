طريقة التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443 والشروط المطلوبة عبر موقع haj.gov.sa

رابط التسجيل في وزارة الحج يرغب الكثيرون في معرفته حيث أن الوزارة قد يسرت بشكل ملحوظ لكل من يرغب في أن يقوم بالحجز للحج بالتواصل مع الوزارة من خلال هذا الرابط السريع والمباشر، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات التي تتعلق بأهمية أن يكون الأشخاص على تواصل مع الوزارة عبر الرابط وما يتم تقديمه من خدمات من خلال الدخول لمنصتها الإلكترونية كما سنوضح أهم الشروط للحج خلال هذا العام.

رابط التسجيل في وزارة الحج

التسجيل في وزارة الحج من الممكن أن يتم من خلال هذا الرابط المباشر والذي قد أتاحته الوزارة، ومن الممكن أن يتم الحجز من خلال هذا الرابط المتوفر بالمنصة الإلكترونية الرسمية للوزارة، والمنصة تكون موفرة لمختلف الخدمات التي تتعلق بالحج والعمرة وكافة الراغبين في التسجيل بالمنصة من الممكن أن يقوما باتباع الخطوات الآتية ومن الممكن من خلال الرابط أيضا الاستعلام عن التصاريح ومعرفة مواعيد استخراجها ومن خلال ما يلي توضيح لأهم خطوات التسجيل بالمنصة لوزارة الحج.

خطوات إلكترونية للتسجيل في وزارة الحج

الدخول للمنصة الرسمية الخاصة بوزارة الحج.

النقر على المربع الخاص بتسجيل حساب على المنصة.

يتم ملأ مختلف البيانات المطلوبة بالحقول الموجودة بالفورم الإلكترونية.

كل البيانات بعد إتمام مراجعتها يتم النقر على كلمة إرسال.

الشروط للحج خلال هذا العام

المملكة تحرص تماما على سلامة مواطنيها وكافة الداخلين لها من مقيمين وحجاج ومعتمرين، ومن خلال بعض الشروط يتم تنظيم الدخول وذلك لانحسار العدوى وعدم التفشي مرة أخرى للفيروس، ومن أهم تلك الشروط ما يلي في النقاط القادمة: