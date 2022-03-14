تمويل بقيمة مليون ونصف ريال سعودي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بدون كفيل

تمويل بقيمة مليون ونصف ريال سعودي، أعلنت شركة إمكان في السعودية وهي شركة تمويلية تقدم عدد من الحلول التمويلية المتنوعة التي تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتضم عدد من المميزات والشروط تجعلها هي الخيار الأمثل والأسرع في إنهاء إجراءات الحصول على القرض كما أن الشركة مرخصة وتخضع لإشراف ورقابة البنك السعودي المركزي مما يجعلها مكان موثوق به وبالمنتجات المقدمة منها وتوفر الشركة عدد من التمويلات للمواطنين السعوديين كما تقدم تمويل تأجيري للسيارات للمواطنين السعوديين والمقيمين كما أن الشركة تدرس حالياً إمكانية عدد من الحلول الأخري المبتكرة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم تمويل بقيمة مليون ونصف ريال سعودي مقدم من الشركة لأبناء المملكة العربية السعودية.

تمويل بقيمة مليون ونصف ريال سعودي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

تستطيع الآن من خلال شركة إمكان من الحصول على تمويل إضافي بقيمة تصل إلي مليون ونصف ريال سعودي دون الحاجة إلى تحول الراتب أو وجود كفيل حيث تقدم الشركة هذا القرض للعملاء السعوديين الحاصلين على تمويل قائم من أحد البنوك في المملكة العربية السعودية وهو متوفر للعملاء بتحويل أو دون تحويل الراتب مع نسبة أرباح تبدأ من 2.99% وبحد أقصي 5.99% للعملاء المحول الراتب إلى بنك الراجحي وللعملاء المحول الراتب إلى أحد البنوك الأخري تصل نسبة الأرباح إلى 3.99% وبحد أقصي 7.99%.

ما هو الحد الأدنى للراتب حتي أتمكن من الحصول على التمويل

وضعت الشركة حد أدنى للراتب لكي يتمكن العميل من الحصول على تمويل إضافي وقد جاء الحد الأدنى للراتب كالتالي:

لا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال سعودي للعملاء مع تحويل الراتب.

لا يقل الدخل الشهري عن 5000 ريال سعودي للعملاء بدون تحويل الراتب.

لا يقل الدخل الشهري عن 1900 ريال وهذا بالنسبة للمتقاعدين.

ويتم إيداع مبلغ التمويل بعد الحصول على موافقة خلال 24 ساعة ويقوم العميل بتحديد فترة سداد الأقساط الشهرية والتي تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى كما تسمح الشركة بإمكانية السداد المبكر في حال وجود رغبة لدي العميل في ذلك حيث تقوم الجهات المختصة بالشركة بمعالجة دفعات السداد المبكر تلقائياً وذلك عند نهاية كل يوم عمل.