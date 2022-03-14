خصومات مذهلة في اكسترا extra السعودية على الأجهزة بمناسبة شهر رمضان

اكسترا تعتبر من أهم المتاجر المتواجدة في السعودية واهتمت على أن توفر خصومات مميزة على مختلف الأجهزة الكهربائية بأسعار تنافسية مناسبة لكافة الفئات، فالهدف الذي تعمل من أجل اكسترا هو تلبية كافة متطلبات العملاء وتقديم إليهم كل ما يحتاجون بأقل الأسعار ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية

حافظ اكسترا على أن توفر عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة التي من بينها كلًا من التالي:

يحتوي العرض على مكنسة برينسيس بدون أكياس مع خصم بقيمة 27.93%.

توفر اكسترا عرض على كيفول أي 31 مكنسة وممسحة ذكية مع قوة شفط 2200 بي أي مع خصم بقيمة 33.35%.

تقدم اكسترا عرض على مكنسة كلاس برو قوة 2000 واط مع سعة 21 لتر مع خصم بقيمة 40.08%.

توفر اكسترا عرض على فيليبس قلاية بدون زيت مع نظام الهواء الساخن 1.2 كيلو مع 6.2 لتر متوفر باللون الأسود.

يحتوي العرض على مقلاة بدون زيت نينجا 5.2 لتر 1750 واط متوفر باللون الاسود.

تقدم اكسترا عرض على فيليبس قلاية بدون زيت 0.8 كيلو، 4.1 لتر متوفرة باللون الأسود.

توفر اكسترا عرض على قلاية كينوود بدون زيت 5.5 لتر 1800 واط متوفرة باللون الأسود.

يحتوي العرض على مقلاة بدون زيت كلاس برو 3.2 متوفرة باللون الأسود.

توفر اكسترا عرض على ماكينة فيليبس لصنع القهوة 0.6 لتر، 750 واط متوفرة باللون الأسود.

يحتوي العرض على ماكينة تحضير القهوة فيليبس 1.2 لتر، 1000 واط متوفرة باللون الأسود.

يشمل العرض على ماكينة ديلونجي لتحضير القهوة بمختلف أنواعها ومعها خصم بقيمة 20.85%.

تخفيضات اكسترا في المملكة العربية السعودية