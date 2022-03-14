نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات مذهلة في اكسترا extra السعودية على الأجهزة بمناسبة شهر رمضان في المقال التالي
اكسترا تعتبر من أهم المتاجر المتواجدة في السعودية واهتمت على أن توفر خصومات مميزة على مختلف الأجهزة الكهربائية بأسعار تنافسية مناسبة لكافة الفئات، فالهدف الذي تعمل من أجل اكسترا هو تلبية كافة متطلبات العملاء وتقديم إليهم كل ما يحتاجون بأقل الأسعار ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية.
عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية
حافظ اكسترا على أن توفر عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة التي من بينها كلًا من التالي:
- يحتوي العرض على مكنسة برينسيس بدون أكياس مع خصم بقيمة 27.93%.
- توفر اكسترا عرض على كيفول أي 31 مكنسة وممسحة ذكية مع قوة شفط 2200 بي أي مع خصم بقيمة 33.35%.
- تقدم اكسترا عرض على مكنسة كلاس برو قوة 2000 واط مع سعة 21 لتر مع خصم بقيمة 40.08%.
- توفر اكسترا عرض على فيليبس قلاية بدون زيت مع نظام الهواء الساخن 1.2 كيلو مع 6.2 لتر متوفر باللون الأسود.
- يحتوي العرض على مقلاة بدون زيت نينجا 5.2 لتر 1750 واط متوفر باللون الاسود.
- تقدم اكسترا عرض على فيليبس قلاية بدون زيت 0.8 كيلو، 4.1 لتر متوفرة باللون الأسود.
- توفر اكسترا عرض على قلاية كينوود بدون زيت 5.5 لتر 1800 واط متوفرة باللون الأسود.
- يحتوي العرض على مقلاة بدون زيت كلاس برو 3.2 متوفرة باللون الأسود.
- توفر اكسترا عرض على ماكينة فيليبس لصنع القهوة 0.6 لتر، 750 واط متوفرة باللون الأسود.
- يحتوي العرض على ماكينة تحضير القهوة فيليبس 1.2 لتر، 1000 واط متوفرة باللون الأسود.
- يشمل العرض على ماكينة ديلونجي لتحضير القهوة بمختلف أنواعها ومعها خصم بقيمة 20.85%.
تخفيضات اكسترا في المملكة العربية السعودية
- توفر اكسترا عرض على مكواة بخار كلاس برو 1800 واط خزان شفاف 1.6 لتر.
- يشمل العرض على كاوية بخار عمودية فيليبس 1800 واط.
- توفر اكسترا عرض على فيليبس كاوية بخار عمودية 2000 واط، 5 إعدادات للبخار ومتوفرة باللون البنفسجي.
- يشمل العرض على فيليبس مضخة مياه قابلة للشحن بالإضافة إلى كلاس برو براد مياه.
- كما يشمل العرض كلاس برو ثلاجة 18.2 قدم بخار انفيرتر، متوفرة باللون الأبيض.
- تحتوي العروض على كلاس برو ثلاجة باب جانب باب 19.9 قدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصومات مذهلة في اكسترا extra السعودية على الأجهزة بمناسبة شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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