نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية يرفع الحد الأعلى لراتب المستفيد ووضع شروط جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية يرفع الحد الأعلى لراتب المستفيد، وقد أطلق في وقت سابق من قبل بنك التنمية الاجتماعية منتج “نفاذ” كمنتج تمويلي متخصص لتمويل الأعمال الحرة، وقد يصل مبلغ التمويل إلى 150 ألف ريال سعودي، ويساعد التمويل طبقة المواطنين الذين يمارسون الأعمال الحرة و ذوي الحرف والمهارات المتخصصة، وذلك سعيا لدعم العاطلين عن العمل و العاملين ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال سعودي، وقد رفع البنك الحد الأعلى لراتب المقترض من 10 آلاف ريال سعودي إلى 12500 ريال سعودي، كما أن يعبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أحد أهم البنوك والذي يسعى دائما إلى خدمة المواطن السعودي وتقديم كافة الخدمات وذلك من أجل تلبية كافة متطلبات واحتياجات المواطن السعودي، كما يمكن التعرف علي بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط تمنح موظفي الحكومة قرض الأسرة.

منتجات التمويل الاجتماعي التي يشملها رفع الحد الأدنى

عرض بنك التنمية الاجتماعية أن العملاء الذين يتضمنهم حكم هذه اللائحة، هم الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 12.500 ريال سعودي، وتكون المنتجات التي أجري عليها التحديثات شملت منتجات تمويل الاجتماعي الأتية :

تمويل الزواج وهو يكون لمساعدة المقبلين على الزواج في ما عليهم من أعباء مالية .

ثم تمويل الأسرة ويكون مخصص لعائل الأسرة وذلك بهدف تلبية احتياجات الأسرة الضرورية للمعيشة .

تمويل الترميم وذلك يكون بهدف إعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة و الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.

شروط الحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية

أوضح بنك التنمية الاجتماعية عدة شروط واجب توافرها في العملاء الراغبين في الحصول على التمويل، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي :

أن يكون عمر الكفيل لا يتجاوز 55 و عمر المقترض 70 سنه . إلا يتجاوز الدخل الشهري للعميل عن 12,500 ريال . يتم إدخال البيانات الخاصة بكافة أبناء الأسرة ، وفي حالة تجاوز عمر الذكور 24 عام أو حصل علي وظيفة حكومية أو تجوز لا يتم حسابة من أفرد الأسرة (تمويل الأسرة) . يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلًا فأكثر دون اعتبار للعمر (تمويل الأسرة) . أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثني من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة أو من طلق زوجته الوحيدة وذلك عند طلب التمويل ( تمويل الزواج) . أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو أن تكون لديها جنسية أحدي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أما إذا كانت الزوجة تحمل جنسية آخري غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة الجهة المختصة على هذا الزواج ( تمويل الزواج) . يقوم العميل بتقديم عقد النكاح الرسمي والمصدق عليه من المحكمة المختصة بشرط أن يكون هذا العقد لم يمضي علي تاريخ إصداره أكثر من سنتين (تمويل الزواج ) . يشترط علي المتقدم للحصول علي التمويل ألا يقل مدة ملكيته للعقار سنه،وان كانت انتقال مليكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولي لابد من مدة لا تقل عن سنتين (تمويل الترميم) . أن تكون مساحة الأرض المراد ترميمها لا تزيد عن 1000متر (تمويل الترميم) . أن يكون مر علي بناء العقار فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات (تمويل الترميم) . لا يجوز صرف التمويل لنفس العقار من البنك إلا بعد مرور فترة 8 سنوات ولا يقل عن ذلك (تمويل الترميم) .

خطوات توقيع العقود الإلكترونية من بنك التنمية الاجتماعية

أوضح بنك التنمية الاجتماعية، عدد من الخطوات الواجب اتباعها، لتمكن من توقيع العقود بشكل إلكتروني، ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي:

أن يقوم العميل بالدخول على أبشر أفراد. اضغط علي أيقونة خدماتي. قم بالنقر علي خدمات أخرى. علي العميل الضغط على إدارة طلبات القبول. الموافقة على الطلب أو رفضه . ثم أنقر علي زر التأكيد.

ما هي الضمانات مقابل التمويل

لا يتم صرف أي مبلغ تمويل وفقا لهذه اللائحة إلا بموجب ضمانات كافية لتسديده ، ومن تلك الضمانات على سبيل المثال:

كفالة صادرة من جهة عمل صاحب الطلب وفقا للضوابط التي يقرها البنك. كفالة شخصية من موظف حكومي يغطي ثلث راتبه قيمة القسط الشهري للقرض. ثم أو من موظف في إحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال. أي ضمانات أخرى يقبلها البنك.

منتجات التمويل الاجتماعي التي يشملها رفع الحد الأدنى

أوضح بنك التنمية الاجتماعية أن العملاء الذين يتضمنهم حكم هذه اللائحة، هم الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 12.500 ريال، وتكون المنتجات التمويلية التي أجري عليها التحديثات، تشمل منتجات التمويل الاجتماعي التالية:

تمويل الزواج وهو يهدف إلى مساعدة الأفراد المقبلين على الزواج في تخفيف ما عليهم من أعباء مالية. ثم هناك أيضاً تمويل الأسرة وهو مخصص لعائل الأسرة، وهو يهدف إلى تلبية الاحتياجات الضرورية للأسرة. بالإضافة إلى تمويل الترميم وهو يهدف إلى تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية الطارئة . والضرورية للمنازل السكنية الخاصة التي بها عيوب.

والجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية، قد أوضح أنه من الممكن أن يقوم العميل، بجمع كل من منتج تمويل الزواج، ومنتج تمويل الترميم كلٌ على حدة مع منتج نفاذ .