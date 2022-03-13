نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي : كيف اطلع نتائج الطلاب من منصة مدرستي madrasati.sa لعام 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اطلع نتائج الطلاب من منصة مدرستي ، سؤال يتردد صداه في جميع الأنحاء وبين أولياء الأمور والطلبة حيث يريدون معرفة إمكانية استخراج الشهادة والدرجات حتى يستطيع الطالب معرفة النتيجة وطباعة شهادته عبر madrasati.sa التي تعتبر هي التي تم اعتمادها في السعودية وذلك بديل عن استخدام نظام نور التعليمي، وفي تلك المقالة عزيزي القارئ الطالب أو ولي الأمر نطلعكم على كل ما تريدون معرفته عنها وكيفية استخراج الشهادة من الموقع الإلكتروني فتابعونا عبر المقالة القادمة لمعرفة المزيد.

كيف اطلع نتائج الطلاب من منصة مدرستي

بغض النظر عن هدف المقالة وهو مدرستي نتائج. فنتحدث في البداية على المنصة نفسها فالكثيرين لا يعرفون عنها الكثير. تحتوي منصة مدرستي التعليمية على كل العناصر والأدوات التي يحتاج إليها الطلبة والأستاذة لكي يتابعوا الدراسة عن بُعد وذلك بسبب جائحة كورونا. كذلك إضافتها لبعض أدوات عقد الاختبارات. وهذا ما يبحث عنه أولياء الأمور عن كيف اطلع نتائج الطلاب من منصة مدرستي. كما أنها تحرص على إنشاء الواجبات. وذلك لتقييم مدى استيعاب الطالب للمادة التعليمية.كما يتم اعتماد المعلمين على منصة مدرستي لإضافة المواد الإثرائية التي يستطيع الطالب أن يقراها ويستفيد منها في فهم مقرراته على نحو صحيح.

طريقة استخراج نتائج منصة مدرستي

فيما يأتي خطوات استخراج مدرستي نتائج بنسبة الطالب من منصة مدرستي عام 1443هـ:

في البداية يجب زيارة منصة مدرستي التعليمية .

. ثانياً تسجيل الدخول في حساب الطالب الذي تسأل بسببه عن كيف اطلع نتائج الطلاب من منصة مدرستي .

. ثم نقوم بالضغط على القائمة اليمنى تحديداً عند التقويم.

كذلك النقر على حدث إشعار الفترة من الجدول.

ثم الضغط على الملف الموجود في المرفقات.

في النهابة سيتم الاطلاع على نسبة الطالب حسب التوفر على مدرستي نتائج.

استخراج نتائج مدرستي من التطبيق 1443

يمكن أن نستخرج نتائج الطلبة عام 1443 من منصة مدرستي كالتالي:

تشغيل التطبيق على الجوال.

ثم التسجيل على حساب الطالب على مدرستي لمعرفة كيف اطلع نتائج الطلاب من منصة مدرستي .

. ونقوم بنفس الخطوة وهي الضغط على زر القائمة من أعلى الناحية اليمنى.

ثم ننقر على التقويم والأحداث من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك نجد كلمة الضغط على حدث نتائج الطلبة.

ثم يمكننا فتح الملفات في المرفقات وبعدها مشاهدة النتائج على رابط منصة مدرستي.

كيف اطلع شهادتي من نظام نور 1443

نستطيع استخراج الشهادات للطلبة عن طريق نظام نور نتائج الطلاب 1443والطريقة كالآتي:

الذهاب إلى نظام نور stde التعليمي.

التعليمي. ثم بعد ذلك نقوم بتسجيل الدخول في حساب الطالب على المنصة.

الضغط على خيار التقارير من القائمة الرئيسية.

ثم النقر على التقارير الأخرى ثم اختيار الإشعار الأكاديمي لمعرفة نتائج نظام نور .

. ثم يتم الاطلاع على شهادة درجات الطالب.

وفي النهاية نرجو أن تكون مقالتنا عن استخراج نتائج مدرستي من التطبيق 1443 و كيف اطلع شهادتي من نظام نور 1443 قد نالت إعجابكم وكل عام وانتم بخير بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.