نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في برمجان العربية للربح بالجوائز المالية الكبري من مسابقة برمجان العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة برمجان العربية، أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ورئيس مجمع الملك سلمان الدولي للغة العربية عن انطلاق برنامج “برومجان” باللغة العربية، يعمل على تحسين مكانة اللغة العربية كلغة حية بين لغات العالم وأكد وزير الثقافة أن المتسابقين سيحصلون على جوائز قيمة وكبيرة كجزء من المسابقة، بجوائز إجمالية تبلغ مليون سعودي ريال أو أكثر بشرط أن يتم التقديم إلكترونيًا من خلال هذا البرنامج.

طرق تنافسية في برمجان العربية

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد مجالات محددة للمنافسة في مبادرة بارمان العربية مثل المنافسة في مجال الشعر العربي باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي لإنشاء وتقديم نماذج آلية قادرة على إنتاج الشعر العربي أثناء البحث عن الأسماك، كما أن لديها القدرة على تصحيح الأخطاء المتعلقة بالوزن أو الصقيع بالإضافة إلى توقع تحديد موضوع القصيدة ونوعها في تحليل آلي، بالإضافة إلى التغلب على المنافسة، هناك بعض التحديات المتعلقة بالمفردات ، والتي تزود القواميس بمجموعة متنوعة من الخدمات.

كيفية التسجيل في برمجان العربية

قالت وزارة الثقافة إنه يجب تقديم طلبات المبادرة العربية برمجان إلكترونيًا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي:مجمع الملك سلمان العالمي تمتد فترة التسجيل لهذا المبادرة حتى 5 شوال 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022، وبعدها مرحلة القبول ينطلق استعدادًا لبدء مسابقات البرمجة في 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022.

تسليم الجوائز في مسابقة برمجان العربية

أعلنت وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية أن المسابقة ستمنح جائزة قدرها مليون ريال سعودي على أن تتفاوت نسبة الجائزة تبعا لصعوبة المرحلة ولكن بشكل عام جائزة المرشح ستكون تتراوح بين 20.000 و 150.000 ريال سعودي.وهذه المعلومات حول كيفية الاشتراك في المسابقة والمناطق والجوائز.

مجالات المنافسة لمسابقة برمجان العربية.

فيما يلي بعض أبرز المسابقات ضمن مبادرة العربي برجان: