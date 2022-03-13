نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “برنامج الابتعاث الجديد” الشروط المطلوبة وكيفية التقديم “مسار واعد والرواد” SAFEER في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة ببرنامج الابتعاث الجديد، حيث يبحث عنه المئات من الطلاب والطالبات السعوديين يوميا في جميع أنحاء المملكة، وخاصة المقبلين على التخرج من المرحلة الثانوية أو حتى المقبلين على التخرج والحصول على البكالريوس، حيث إن استراتيجية الابتعاث الجديدة التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، تهدف بشكل أساسي إلى عودة الابتعاث في المملكة وابتعاث مئات الطلاب إلى خارج المملكة لتلقى العلم في أرقى المؤسسات التعليمية العالمية، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

برنامج الابتعاث الجديد

قام السيد ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بإطلاق استراتيجية الابتعاث الجديدة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى زيادة النمو الاقتصادي في المملكة، وتطوير رأس المال البشري السعودي، وهذا عن طريق ابتعاث الطلاب والطالبات السعوديين المتميزين إلى الخارج للتعلم، وهذا وفق العديد من برامج الابتعاث الجديدة، والتي سنتعرف عليها معا.

الآن المستقبل أمامك أنت والفرصة متاحة لك لتكمل ما بدأ به هم وما عملنا عليه نحن. اتبع شغفك ومسيرة من سبقك لأن #قدراتك_مستقبلنا#استراتيجية_الابتعاث pic.twitter.com/ijYikK86wo — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) الآن المستقبل أمامك أنت والفرصة متاحة لك لتكمل ما بدأ به هم وما عملنا عليه نحن.



اتبع شغفك ومسيرة من سبقك لأن #قدراتك_مستقبلنا#استراتيجية_الابتعاث pic.twitter.com/ijYikK86wo — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) March 8, 2022

استراتيجية الابتعاث

حيث تم عمل مسارات جديدة لبرنامج الابتعاث، وهذا لتواكب متطلبات سوق العمل الحديثة، وتهدف بشكل أساسي إلى ابتعاث المبدعين والباحثين من المملكة في أرقى المؤسسات التعليمية الأكاديمية والتدريبية على مستوى العالم.

مسارات الابتعاث

ويستهدف البرنامج خريجي المرحلة الثانوية لاستكمال التعليم الجامعي الخاص بهم بالخارج، وخريجي مرحلة البكالرويس الراغبين في استكمال دراساتهم العليا بالخارج، ويمكنهم التقديم على هذا البرنامج بكل سهولة ويسر إلكترونيا، وهذا في أحد البرامج التالية:

الرواد.

إمداد.

البحث والتطوير.

واعد.

ميزات بعد الابتعاث

وقد ذكر الموقع الرسمي الذي ستقومون بالتقديم من خلاله العديد من المزايا التي يحصل عليها المواطنون بعد الابتعاث، وهي كالآتي:

السعودي المبتعث فرصته أفضل في التوظيف والمنافسة في سوق العمل.

قيادة التنمية في المملكة.

المبتعث يساهم في تطوير المملكة بشكل مباشر، وهذا عن طريق نقل الاستفادة التي حصل عليها من أرقى المؤسسات التعليمية وتطبيقها في أرض الوطن.

التقديم على الابتعاث

ويمكن للراغبين في التقديم على أحد برامج الابتعاث التقديم عليها بعد الاطلاع على شروط أحد البرامج المختارة، وهذا بكل سهولة ويسر إلكترونيا، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

برنامج سفير