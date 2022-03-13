نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي وسداد الديون والقروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الديوان الملكي السعودي من أبرز المؤسسات في المملكة، والذي يوفر الكثير من الخدمات المختلفة للمواطنين، فالبعض يتقدمون بطلب للديوان الملكي للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي لاستخدامها في الكثير من الأغراض المختلفة، حيث يساعد الديوان الملكي المواطنين على المعيشة وسداد الديون والقروض، كما يوفر المساعدة للمواطنين الذين يحتاجون إلى بعض العمليات الجراحية والتي تحتاج بشكل كبير للسفر خارج البلاد،، ويتم استقبال الطلبات للمساعدة من المواطنين من خلال جهاز تنفيذي في الديوان، ويتم النظر في الطلب ويرد على المتقدم خلال مدة أقصاها شهر، وإليكم في هذا المقال كيفية تقديم طلب مساعدة مالية للديوان الملكي.

مساعدات مالية من الديوان الملكي

حرصت المملكة العربية السعودية على توفير الكثير من المساعدات لكل المواطنين، وهذا عن طريق الديوان الملكي، حيث يتيح للمواطنين المساعدات المالية المختلفة لكل المواطنين التي يحتاجون بالفعل للمساعدة، حيث يقدم المساعدة للعاطلين عن العمل، والأشخاص العاجزين عن تحمل نفقات العلاج في حالة إصابتهم بالمرض، سداد القروض والديوان وغيرها من الأغراض المختلفة.

كيفية تقديم مساعدة مالية من الديوان الملكي

حرص الديوان الملكي السعودي على إنشاء بوابة إلكترونية، حتى يمكن للمواطنين التواصل لإرسال الطلبات الخاصة بهم خاصة للراغبين في الحصول على مساعدة مالية من الديوان، ويتم التقديم من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على البوابة الإلكترونية

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار الخدمات المالية، يتم ملء نموذج طلب المساعدة المالية، بعد ما يتم كتابة البيانات المطلوبة.

الضغط على كلمة إرسال.

يتم الانتظار على الرد على الطلب.

أرقام التواصل بالديوان الملكي

وفر الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، عدد من الأرقام للتواصل الشخصي لكل المواطنين والمقيمين في كافة محافظات السعودية، ويسعى الديوان لتوفير كل سبل التواصل مع المواطن توفيراً لوقته ومساعدته للوصول للديوان بكل سهولة، ويتم التواصل مع مسئولي الديوان الملكي، وإليكم أرقام الديوان الملكي:

8004000000 أو على رقم 920030003، ويتم التواصل خلال الأوقات الرسمية على مدار الأسبوع.

كما يمكن التواصل مع الديوان الملكي من خلال البريد الإلكتروني وإرسال طلبات المساعدة والاستفسارات والشكاوى، والموقع الإلكتروني للديوان الملكي