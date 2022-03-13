تقديم طلب مساعدة مالية وإسقاط القروض والديون من الديوان الملكي السعودي 1443

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عمر شويل - جدة ننشر لكم متابعينا الكرام تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي، حيث تعتبر خدمة توفير مساعدة مالية من أكثر الخدمات التي وفرها الديوان الملكي، حيث يمكن لجميع المواطنين في المملكة ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم للحصول على مساعدات مالية لأسباب مختلفة، فعمل الديوان الملكي مؤخراً على تخفيف العبء على المواطنين في الفترة الراهنة الصعبة، حيث توقفت الكثير من أعمال المواطنين وأصبح ليس لهم دخل ثابت يساعدهم على المعيشة، وهذا تسبب في تراكم الديون وعدم استطاعت تسديدها، ومع الديوان الملكي لا داعي للقلق حيث يوفر المساعدات المالية التي تحل الكثير من المشاكل والتي يقدمها الديوان الملكي السعودي للمواطنين.

مساعدات مالية من الديوان الملكي 1443

يوفر الديوان الملكي المساعدة المالية لسداد الديون وغيرها من المشاكل المختلفة، كما يقوم الديوان بحل المشاكل الشخصية التي يتعرض لها المواطنين، بالإضافة إلى إسقاط القروض وحل مشكلة العمليات الجراحية التي تجرى خارج البلاد وغيرها، بالإضافة إلى حل مشكلة السكن لمن يعانون من تلك المشكلة الصعبة وتوفير السكن المناسب لهم أو قطع أراضي مخصصة، وغيرها من الأهداف المختلفة.

طريقة تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي

بكل سهولة ويسر يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي التقديم، حيث يتم إرسال طلب المساعدة عبر البريد الخاص بالديوان الملكي، وعنوانه الهدأ 7636، الرياض 12911 المملكة العربية السعودية، ويقدم الطلب مع ذكر الأسباب التي دفعته لطلب المساعدة من الديوان، وإرفاق كافة الأوراق التي تطلب على طلب المساعدة.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يمكن لكل المواطنين في المملكة العربية السعودية، التواصل مع الديوان الملكي في أوقات العمل الرسمية، وهذا من أجل التواصل والاستفسار عن الخدمات المختلف، ويتم التواصل من خلال الرقم التالي 8004000000 أو يمكن الاتصال من خارج المملكة على رقم 92003003.

والجدير بالذكر أن الديوان الملكي يقدم المساعدة المالية للأشخاص العاطلين عن العمل وليس لهم دخل ثابت، الأشخاص العاجزين ويحتاجون علاج على نفقة الدولة، الأشخاص من ذوي الإعاقة سواء منذ الولادة أو نتيجة حادث، والأشخاص المديونين بسبب صعوبات الحياة وغيرهم.