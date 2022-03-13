طريقة التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443ه‍ ورابط وخطوات التقديم بعد التعديل

طريقة التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443ه‍ التي يبحث عنها الكثيرون من الأبناء المنتمين إلي الجهات العسكرية السعودية، حيث قامت وزارة الدفاع السعودية بإنشاء موقع إلكتروني مختص لركن الحج في مناسك الحج ١٤٤٣ه‍، كما حددت موعد لبداية التقديم عن طريق التسجيل الإلكتروني وموعد اخر لنهاية التقديم ويلزم سرعة التسجيل في وزارة الدفاع قبل انتهاء المدة المحددة ومن خلال تلك المقال نتعرف علي التسجيل في حج وزارة الدفاع.

طريقة التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443ه‍

يتم الدخول علي الرابط الخاص بوزارة الدفاع للتسجيل في نظام حج الوزارة من( رابط موقع الحج )

) الضغط علي تسجيل الحج.

كتابة وتسكين البيانات المطلوبة في أماكنها وبكل صحيه والتأكد من ذلك.

أدخال وكتابة رقم الهوية.

كتابة الرقم العام وزارة الدفاع في مكانة.

إضافة رقم الجوال الشخصي الخاص بالمتقدم بالتسجيل للحج.

دخول تاريخ التعيين بوزارة الدفاع.

كتابة رمز التحقق الظاهر.

الضغط علي كلمة تسجيل.

يتم التسجيل في موسم الحج.

رابط التسجيل حج وزارة الدفاع

من اجل التسجيل في موسم الحج ١٤٤٣ه‍ الخاص بوزارة الدفاع يتم من خلال الرابط الرسمي بوزارة الدفاع الرابط https://hajj.moda.gov.sa واليكم أسعار الحج.

شروط حج وزارة الدفاع السعودية عام ١٤٤٣ه‍

بطاقة الهوية أو الأحوال المدنية بالمتقدم سارية لم تنتهي.

المتقدم يشترط أن يكون من العاملين بوزارة الدفاع السعودي.

يتم تسجيل البيانات إلكتروني مع تقيميها.

التسجيل يتم في الفترة المحددة لتسجيل مناسك الحج.

القيام بتقديم طلب التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية بشكل إلكتروني، واليكم التسجيل في المسار الإلكتروني للحج.

مواعيد التسجيل في حج وزارة الدفاع

وضحت الجهات الرسمية بوزارة الدفاع السعودية أن مواعيد الحجز والتسجيل لركن الحج التابع لوزارة الدفاع في عامها الهجري ١٤٤٣ه‍ الذي يوافق الميلادي ٢٠٢٢ م سوف يكون موعد التسجيل من ١٤ رجب حتي ١٤ شعبان لذا يلزم سرعة التوجه والتسجيل وإتمام كافة المستندات والمطلوب وعمل اللازم.

الاستعلام عن نتيجة طلب التقديم للحج

يتم الاستعلام أو معرفه النتيجة للحصول علي تصريح الحج مباشر يلزم التالي: