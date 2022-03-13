قدم الآن وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل وبأقل راتب وأقل هامش ربح

قدم الآن وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة يخدم احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر هذا المنتج أحد الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء الراغبين في الاستفادة من سيولة نقدية سريعة وفورية ، بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يبحث الكثير من العملاء عن عروض تضمن خيارات للسداد عديدة ومتنوعة وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري له.

قدم الآن وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل في المملكة العربية السعودية

تمويلك فورى بدون كفيل وقسط المبلغ علي أطول مدة سداد ، أحد العروض التمويلية الميسرة التي تقدمها شركة أصول الحديثة للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بصيغة إسلامية وبمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية لجميع العملاء من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، كما توفر الشركة للعملاء العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي شركة أصول الحديثة للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

مزايا التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من شركة أصول الحديثة للتمويل

قامت شركة أصول الحديثة للتمويل بتصميم عرض تمويل شخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من شركة أصول الحديثة للتمويل يمكن أن تبدأ قيمته بمبلغ 20 ألف ريال سعودي وحتي 200 ألف ريال سعودي.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.

التمويل الشخصي من شركة أصول الحديثة للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن وذلك لموظفي القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية.

يتميز هذا العرض التمويلي بهامش ربح تنافسي.

تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل لقطاع الأفراد ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء.

أتاحت شركة أصول الحديثة للتمويل للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت، حيث يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة أصول الحديثة للتمويل