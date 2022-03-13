طلب إعفاء بنك الراجحي لجميع المواطنين والمقيمين بالسعودية 2022

يتصدر بنك الراجحي قائمة أهم وأفضل المصارف داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك خدماته للعملاء بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتُقدم الخدمات لجميع مواطنين المملكة مع توافر مميزات تجعله دائمّا البنك المفضل لدى العملاء، ويأتي على عرش تلك المميزات إمكانية التمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل، ومن الجدير بالذكر أن الوضع الاقتصادي في المملكة تأثر تأثيراً سلبيًا إثر تفشي جائحة كورونا، وترتب على ذلك إعلان بنك الراجحي موافقته على القرار الذي تم اتخاذه من قبل الديوان الملكي والذي نص إعفاء بنك الراجحي من سداد القروض المستحقة لبعض من مواطنين المملكة.

إعفاء بنك الراجحي

أصدر البنك قرار جاء في مصلحة المتعثرين والغير قادرين على سداد الأقساط، حيث أقر البنك إعفاء رسمي عن دفع الأقساط المتبقية للأشخاص المقترضين في حالة عدم قدرتهم على السداد أو أصابتهم بإعاقة أو مرض خطير أو في حالة وفاة المقترض يتم أسقاط أجمالي مبلغ أقساط التمويل المتبقية عن أسرة المتوفي.

الموقع الإلكتروني لتقديم طلب إعفاء بنك الراجحي

يتمكن للعملاء المتعثرين ماديًا من تقديم طلب للحصول على الأعفاء من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الموقع الرسمي لبنك الراجحي. ثم القيام باختيار الخدمات التمويلية من قائمة الخدمات. يقوم الشخص المتعثر بتحديد نوع القرض أو التمويل الذي سبق وأن حصل عليه. ثم القيام بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة. قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الشخصية بدقة. قم برفع المستندات الرسمية المطلوبة مع تقديم ما يثبت إجمالي مبلغ الدفعات التي لم يتم سدادها. قم بالضغط على تقديم. يقوم البنك بدراسة الطلب ومراجعته ثم يقوم بإرسال الرد.

المستندات المطلوب تقديمها لقبول طلب لإعفاء

يشترط البنك تقديم مستندات رسمية تُثبت ما يلي: