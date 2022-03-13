نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب إعفاء بنك الراجحي لجميع المواطنين والمقيمين بالسعودية 2022 في المقال التالي
يتصدر بنك الراجحي قائمة أهم وأفضل المصارف داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك خدماته للعملاء بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتُقدم الخدمات لجميع مواطنين المملكة مع توافر مميزات تجعله دائمّا البنك المفضل لدى العملاء، ويأتي على عرش تلك المميزات إمكانية التمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل، ومن الجدير بالذكر أن الوضع الاقتصادي في المملكة تأثر تأثيراً سلبيًا إثر تفشي جائحة كورونا، وترتب على ذلك إعلان بنك الراجحي موافقته على القرار الذي تم اتخاذه من قبل الديوان الملكي والذي نص إعفاء بنك الراجحي من سداد القروض المستحقة لبعض من مواطنين المملكة.
إعفاء بنك الراجحي
أصدر البنك قرار جاء في مصلحة المتعثرين والغير قادرين على سداد الأقساط، حيث أقر البنك إعفاء رسمي عن دفع الأقساط المتبقية للأشخاص المقترضين في حالة عدم قدرتهم على السداد أو أصابتهم بإعاقة أو مرض خطير أو في حالة وفاة المقترض يتم أسقاط أجمالي مبلغ أقساط التمويل المتبقية عن أسرة المتوفي.
الموقع الإلكتروني لتقديم طلب إعفاء بنك الراجحي
يتمكن للعملاء المتعثرين ماديًا من تقديم طلب للحصول على الأعفاء من خلال اتباع الخطوات التالية:
- فتح الموقع الرسمي لبنك الراجحي.
- ثم القيام باختيار الخدمات التمويلية من قائمة الخدمات.
- يقوم الشخص المتعثر بتحديد نوع القرض أو التمويل الذي سبق وأن حصل عليه.
- ثم القيام بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة.
- قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الشخصية بدقة.
- قم برفع المستندات الرسمية المطلوبة مع تقديم ما يثبت إجمالي مبلغ الدفعات التي لم يتم سدادها.
- قم بالضغط على تقديم.
- يقوم البنك بدراسة الطلب ومراجعته ثم يقوم بإرسال الرد.
المستندات المطلوب تقديمها لقبول طلب لإعفاء
يشترط البنك تقديم مستندات رسمية تُثبت ما يلي:
- إذا كان طلب الإغفاء نتيجة إصابة الشخص بمرض يتم إرسال تقرير طبي يثبت ذلك.
- أرفاق ما يثبت الوضع المادي للشخص المتعثر مع أرفاق مستندات رسمية بإجمالي المبلغ المستحق للبنك و أيضًا سبب التعرض للتعثر.
- إذا كان الطلب من أهل المتوفي يتم تقديم مستندات رسمية خاصة بالتمويل الحاصل عليه وأيضًا الهوية الوطنية للأسرة.
- تقديم صورة رسمية من بطاقة الهوية الوطنية للشخص المقترض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلب إعفاء بنك الراجحي لجميع المواطنين والمقيمين بالسعودية 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.