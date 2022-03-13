نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443وشروط التقديم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور نفاذ التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قائمة اهتمامات الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية من أجل استيفاء الأوراق الثبوتية اللازمة والضمانات المطلوبة من قبل المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد ومعرفة الشروط اللازمة والفئات المنوطة بالتقديم وفقا لما أعلنته الجهات الحكومية في المملكة لإيصال الدعم لمستحقيه وتنقيته ممن لا يستحقونه.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على المعاش الشهري تتمثل فيما يلي:

لابد أن يستوفي الراغب في التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد كافة الأوراق الثبوتية المؤكدة لاستحقاقه الدعم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية

يشترط أن تكون جنسية المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي سعودية.

كما يشترط الإقامة الدائمة داخل المملكة

يجب أن يكون المتقدم من الفئات المستهدفة من دعم الضمان الاجتماعي المطور

ويتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية.

الفئات المستهدفة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المستهدفة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المستحقة للدعم النقدي، وهم:-

كبار السن غير القادرين على العمل

السيدات المطلقات والأرامل.

في حالة غياب رب الأسرة وعدم معرفة مكان إقامته أو وفاته.

الأسر المهجورة من قبل رب الأسرة أو السيدة التي هجرها زوجها.

زوجة الشخص المفقود أوالشخص الغائب.

أسرة الشخص المدمن.

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. pic.twitter.com/p8YAHrABjo — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) خبر |

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. pic.twitter.com/p8YAHrABjo — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

وعن كيفية تقديم طلبات الحصول على المعاش النقدي عبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 يرصد لكم موقع “ثقفني” خطوات التقديم عبر السطور التالية:-