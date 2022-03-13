الغاء بلاغ تغيب عن العمل الكترونيا بالخطوات الصحيحة من موقع وزاره الموارد البشرية بالمملكة

الغاء بلاغ تغيب عن العمل من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها والإعلان عنها في خلال هذه الأيام والتي تسال عليها كثيرا من المواطنين في الآونة الأخيرة. كما تم الإعلان أيضا عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات إلكترونية جديده أيضا والتي يتم الحصول عليهم بسهوله من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية. والتي من اهم هذه الخدمات خدمه الكفالة الإلكترونية عبر منصه ابشر ومعرفه خطوات تنفيذ الخدمه من الموقع الرسمي للمنصة. كما تم الإعلان أيضا عن تجديد رخصه القيادة والسير الكترونيا بخطوات كل خدمه عبر موقع ابشر ومعرفه جميع الشروط. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه الإلكترونية بالتفصيل. كما سوف نقوم أيضا بشرح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي للوزارة.

الغاء بلاغ تغيب عن العمل

أعلنت وزاره الموارد البشرية عن إطلاقها لمجموعه من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي شملت خدمه الغاء بلاغ تغيب عن العمل. كما أعلنت الوزارة أيضا أن الخدمه تمكن أي من أصحاب المنشآت من الغاء أي بلاغ تغيب عن العمل تم إصدارة علي وافد. بالاضافه إلي ذلك يتم تغيير حالته إلي علي راس عمل علي أن يتم احتسابه مجددا في نطاق المنشاءه. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة. وتحويل جميع خدماتها الكترونيا يتم الحصول عليهم بسهوله عبر التطبيقات المعتمدة والمواقع الرسمية.

خطوات الغاء بلاغات التغيب

بالاضافه إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن طريقه وخطوات الحصول علي الخدمه الكترونيا من الموقع الرسمي للوزارة. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال اتباعكم للخطوات الأتية: