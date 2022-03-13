خطوات تعديل مهنة السائق الخاص على نفس الكفيل والأوراق المطلوبة

خطوات تعديل مهنة السائق الخاص على نفس الكفيل يلجأ البعض بتغيير مهنتهم للعمل في مهنة جديدة تتناسب مع إمكانياتهم ومؤهلاتهم العلمية، ويكون التغير وفقا للشروط حددتها الوزارة يجب ها توافرها عند تعديل المهنة وذلك بعد قبل الكفيل بذلك، لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهن التي يمكنك تغييرها وهي محاسب عام وبائع وممرض وسكرتير تنفيذي ومدير حسابات وأمين مستودع ومندوب وغيرها، كما حددت المهن التي لا يمكنك أن تغيرها وهى المهن التي تنتمي للأعمال المنزلية، يكون المقابل المادي للتعديل المهن حوالى 1000 ريال سعودي ويمكن سداد الرسوم عن طريق الكفيل او السائق لتغيير المهنة في اقصر وقت، ويمكن تحويل مهنة السائق الخاص إلى عام وفقا للخطوات وشروط على نفس الكفيل أيضأ ويكون ذلك بشكل الكتروانى دون الحاجة الذهاب الى مكتب العمل للتغير.

خطوات تعديل مهنة السائق الخاص على نفس الكفيل

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر. ثم اختيار أبشر أعمال. الضغط على الخدمات التفاعلية. يتم اختيار تعديل المهنة ثم الضغط على اسم العامل الذي ترغب بتغيير مهنته من بين المكفولين المسجلين. بعد ذلك البحث عن اسم المهنة الجديدة التي يتم التغيير إليها. الموافقة على الشروط والأحكام. يشترط دفع رسوم تعديل المهنة وتأكيد الطلب. وأخيرا الذهاب إلى أقرب مكتب من مكاتب الجوازات ليستلم الإقامة الجديدة ومعدلة بالمهنة التي تم تغييرها.

الأوراق المطلوبة لتغيير المهنة في الإقامة

صورة خاصة من المؤهل التعليمي للمقيم. تقديم صورة من الإقامة الخاصة بالمقيم وتكون سارية المفعول. أحضار صورة من جواز السفر ويكون ساري المفعول. استمارة من قبل إدارة الجوازات مع تدوين كافة البيانات والمعلومات الشخصية التي تتعلق بالعمل الذي يرغب في تغيير مهنته.

شروط تغيير مهنة السائق الخاص