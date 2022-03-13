شروط الرهن العقاري في بنك الراجحي بيتك مصدر تمويلك

شروط الرهن العقاري في بنك الراجحي هي عبارة عن ضوابط متعددة قام البنك بتقديمها إلى المواطنين عبر موقعه الإلكتروني الرسمي لكي يكون من السهل الحصول على فرصة رهن العقار للحصول على قرض وعلى الرغم من أن هذا الحل متوفر لدى العديد من البنوك مثل رهن عقاري مقابل قرض بنك الرياض إلا أن الإقبال يزداد للحصول على التمويل من خلال نظام الرهن العقاري الجديد من بنك الراجحي والذي وفر حاسبة تمويل شراء أرض الراجحي إلكترونيًا.

شروط الرهن العقاري في بنك الراجحي

إن كان لديك منزل، أو فيلا سكنية فيمكن في هذه الحالة الحصول على التمويل من خلال بنك الراجحي، حيث أن هناك منتج بيتك مصدر تمويلك أحد أنواع التمويل الوطنية، وفيما يخص شروط الرهن العقاري في بنك الراجحي فهي متعددة كما يلي:

الجنسية السعودية مطلوبة للحصول على التمويل، بالإضافة إلى أن قيمة راتب الموظف الحكومي ينبغي ألا تكون أقل من خمسة آلاف ريال سعودي.

بينما العاملين في القطاع الخاص الراتب لا بد أن يكون بحد أدنى 7500 ريال سعودي والعمل لمدة عام بحد أدنى في القطاع.

السن ليس أقل من 21 سنة عند التقديم.

أقصى حد للعمر هو 60 عام.

قيمة التمويل لا تقل عن خمسة ألف ريال سعودي ويتم تسديدها على أقساط بعد الاتفاق مع البنك.

بينما الحد الأقصى لقيمة التمويل هي ثلاثة مليون ريال سعودي.

يتم خصم قيمة الأقساط من الرواتب الشهرية، وينبغي أن يوافق العميل على هذا الحل.

الوثائق المطلوبة للرهن العقاري

أما عن الوثائق المطلوبة للحصول على التمويل مقابل رهن عقاري من بنك الراجحي فهي كما يلي:

تقديم رسم واضح لموقع العقار السكني مهما كان نوعه.

صورة صك الملكية وينبغي الحرص على تقديمها من كلا الجوانب.

وقد أكد البنك على ضرورة أن يكون تم الانتهاء بالفعل من سداد قيمة العقار بالكامل للموافقة على التمويل، أي أن وجود أقساط على المبنى السكني باختلاف أنواعه لا يُمكن المواطن من استخراج تمويل مقابل رهن، ولكن فقط يمكن الحصول على التمويل مقابل العقار الذي يقطن به.