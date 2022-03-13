الاستعلام عن موافقة طلب مساعدة شخصية من الديوان الملكي برقم الهوية الوطنية

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن معاملة طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي يعد من الاستعلامات الضرورية والهامة التي يستعلم عنها العديد من المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الديوان الملكي خدماته المختلفة للمواطنين الذين يعانون من بعض المشاكل الشخصية والعمل علي إيجاد وتوفير حلول لمشاكل المواطنين، حيث يعمل الديوان الملكي علي حل مشاكل المواطنين بتوجيهات وتوصيات من ملك المملكة العربية السعودية، والعمل علي تقديم الخدمات بأقصى سرعة ودون وجود أي وسطاء لحلها، وحرصاً علي تنفيذ تعلميات خادم الحرمين الشريفين تم توفير موقع إلكتروني خاص للاستعلام عن معاملة شخصية في الديوان الملكي من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة بكل مواطن أو برقم الطلب الذي تم تقديمه إلى الديوان الملكي.

طلبات وخدمات معروضة علي الديوان الملكي

الديوان الملكي من الهيئات الخدمية التي تهتم بخدمات المواطنين والعمل علي استقبال جميع الطلبات التي يعاني منها كل مواطن وينتظر دور القيادة السعودية علي حل هذه المشاكل، في حالة توافر المستندات والمعلومات الكافية لحل الطلبات التي يتم تقديمها إلي هيئة الديوان الملكي، ومن الطلبات التي يتم تقديمها:

تقديم طلب مساعدة لإسقاط قروض بنك التسليف لعدم القدرة المادية علي سدادها, ولكن وفقاً للشروط التي اعلنها الديوان الملكي.

تقديم طلب سداد بعض الديون المالية التي يقع بها بعض المواطنين نتيجة أزمات مالية مختلفة.

تقديم طلب للحصول علي منحة أرض لعدم وجود مأوى مناسب للمواطن, وهي منحه تتم بمساعدة وزارة الإسكان عبر منصة سكني الإلكترونية, علي أن يتم منح مساعدة الأرض المجانية إلي أشخاص محددين بشروط محددة.

تقديم طلب علاج بالخارج لعدم القدرة علي السفر وذلك لأصحاب الأمراض المزمنة, والتي يتطلب المرض الذي يعانون منه إلي السفر إلي الخارج نظراً لعدم توافر العلاج في المملكة العربية السعودية, أو إذا توافر العلاج بالمملكة العربية السعودية يمكن تقديم طلب للعلاج علي نفقة الدولة والحصول علي العلاج بشكل مجاني كامل.

تقديم طلب خاص بشكوي عاجلة لأغراض شخصية متنوعة, وهي شكاوى يتم رفعها إلي ديوان المظالم السعودي.

إرسال طلبات بخصوص أحكام قضائية, حيث يمكنك أن تقوم بتقديم اعتراض إلي الديوان الملكي ضد حكم قضاء تم التوقيع عليه.

تقديم طلب للحصول علي عفو للسجناء المجودين داخل السجون السعودية.

الاستعلام عن معاملة طلب شخصي من الديوان الملكي السعودي

يستطيع جميع المواطنين الذين قد تقدموا بطلب شخصي للحصول علي مساعدة من الديوان الملكي، أن يقوموا بالاستعلام عن حالة الطلب ومعرفة مدي الموافقة علي الطلب أو رفضه، ويتم الاستعلام عن طلب مساعدة من الديوان الملكي كالتالي:

الدخول علي بوابة الاستعلام الإلكترونية التابعة للديوان الملكي: تواصل الديوان.

الدخول من خلال تسجيل مستخدم جديد بالموقع عبر الاسم ورمز المرور.

الدخول علي الاستعلام الإلكتروني لخدمات المواطنين.

إدخال رقم الهوية الوطنية، والضغط علي عرض تفاصيل الطلب.

إرسال طلب مساعدة مالية إلي الديوان الملكي

يستطيع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية أن يقوموا بتقديم طلب إلي الديوان الملكي يطالبون فيه بالحصول علي دعم مادي, وذلك نظراً إلي الظروف المالية والاقتصادية الصعبة والتي تقتضي الحصول علي مساعدة مالية, لذا يتم كتابة معروض طلب مساعدة تخاطب فيه خادم الحرمين الشريفين وأمير الديوان الملكي لمنحك المساعدة المالية, حيث مضمون الخطاب الذي يتم إرساله إلي الديوان الملكي.

إلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

إلي أمير الديوان الملكي معالي الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيس الديوان الملكي

تحية طيبة وبعد.

أتقدم إليكم بطلب من اجل الحصول علي مساعدة مالية من خلال الديوان الملكي حيث أني أعانى ( وتذكر الظروف التي تحتاج بسببها مساعدة), حيث يمكن للسيادتكم التواصل معي علي رقم جوال( وتقوم بذكر رقم جوالك الخاص) أو مراسلتي علي بريدي الإلكتروني الخاص وهو ( قم بكتابة بريدك الإلكتروني).

ارجوا التكرم والموافقة علي طلبي.

حفظ الله خادم الحرمين وأمير الديوان الملكي.

إرسال طلب مساعدة عبر عنوان بريد الديوان الملكي

يتواجد مقر الديوان الملكي السعودي في مدينة الرياض لاستقبال الطلبات, وخدمات الديوان الملكي السعودي متاح إرساله عبر عنوان بريد تابع لخدمات الديوان الملكي وهو الهدأ 7636 الرياض 12911 المملكة العربية السعودية، ويعد هذا العنوان عنواناً رسمياً لجميع الطلبات الشخصية التي يمكن إرسالها سواء كان طلب مساعدة مالية أو طلب علاج أو طلب لمنحة أرض.

أو يمكنك أن تقوم بإرسال طلب المساعدة الموجه إلي الديوان الملكي للحصول علي المساعدة المالية أو تقديم شكاوى أو طلب لإسقاط القروض من علي الأشخاص, أو طلب للحصول علي فرصة العلاج خارج المملكة العربية السعودية وذلك من خلال البريد الإلكتروني التابع للديوان الملكي للمساعدات الخيرية, حيث يتم الإرسال علي العنوان التالي [email protected]

أرقام التواصل مع خدمة عملاء الديوان الملكي

قدم الديوان الملكي خدمة اَخري لمواطنيها والذين لديهم رغبه في الاستفسار عن أي شئ بخصوص المنح والمساعدات التي يقدمها الديوان الملكي, حيث وفر الديوان الملكي عددت طرق للتواصل معه, حيث يمكنك التواصل مع الديوان الملكي عن طريق الأرقام المتاحة لهم وهي 8004000000 أو,920030003, أو يمكنك زيارة الموقع الخاص بالديوان الملكي.

الموقع الإلكتروني للديوان الملكي

يقوم الموقع الإلكتروني للديوان الملكي باستقبال طلبات المساعدة والتي يتم تقديمها من خادم الحرمين الملك سلمان إلي المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصاديه أو مرضية صعبة ويضطرون الحصول علي مساعدات, ويتولى الديوان الملكي بأمر من خادم الحرمين استقبال طلبات المساعدات, ويمكنك الدخول علي الموقع بالضغط هنا.

كيفية الوصول إلي مقر الديوان الملكي

عندما ترغب في الذهاب إلي المقر الرئيسي للديوان الملكي ولا تعرف كيفية الذهاب أو الاتجاهات, فيمكنك الذهاب إلي الديوان عبر الخدمة المقدمة من الديوان الملكي, وهي الذهاب عبر موقع الموجود في ابلكيشن الخرائط, علي ما عليك هو الدخول علي موقع الديوان والضغط علي الاطلاع علي الموقع.

الأوراق المطلوبة للحصول علي المساعدات

حدد القائمين علي أمور الديوان الملكي والمختصين بأمور المساعدات المختلفة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأبناءه السعوديين وذلك عبر الديوان الملكي مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن تكون مع الشخص المتقدم للحصول علي مساعدة ما من الديوان.

تقديم الطلب وتحديد نوع المساعدة التي ترغب بها من الديوان الملكي. وثيقة توضح الحالة الصحية بالمتقدم من أي جهة حكومية تابعة لوزارة الصحة. شهادة توضح من خلال الأحوال المعيشية الصعبة والتي أدت إلي تقديمك إلي طلب إلي الديوان الملكي للحصول علي المساعدة. يتم إرسال الطلب عبر البريد السعودي, حيث يتم كتابة العنوان الأتي عند الإرسال إلي الديوان الملكي, الهدا- الرياض المملكة العربية السعودية.

التقديم علي منحة ارض من الديوان الملكي

مع وجود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسعيه الدائم لرفع المستوي المعيشي للمواطن السعودي, وبجانب تقديم المساعدات المالية فإن الديوان الملكي يقدم منح ارض مجانية عن طريق مشروع الإسكان التنموي المقدم للأسر التي أهلكتها البيوت والشقق التي يقومون بتأجيرها ولا يستطيعون سداد الإيجار الخاص بها, ولهذا تم وضع ضوابط حتي تتم عملية منح الأراضي المجانية هذه إلي المستحقين.

يكون المتقدم للظفر بالأراضي المجانية من الديوان الملكي سعودي الجنسية.

يجب أن يكون اقل عمر للمتقدم للحصول علي مساعدة الأرض المجانية من وزارة الإسكان لا يقل عن ثمانية عشر عاماً.

يتم منح الأراضي بمساحات تبدأ من 620 إلى 930 متر.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

إذا حصل الشخص المتقدم علي منح المساكن التي تقدمها الدولة إلي المحتاجين فان طلبه هذا يعتبر لاغي ولن يتم قبوله.

إذا كان المتقدم سيدة مطلقة أو أرملة فانه يتم عمل استثناءات لها حتي تتمكن من الحصول علي منح الأراضي المجانية.

التقدم للحصول علي عفو لاحد المساجين داخل السجون

إذا كان لديك احد داخل السجون السعودية وتري انه مظلوم أو تريده أن يحصل علي عفو ملكي من خادم الحرمين الشرفين للخروج من السجن, فيمكنك فعل ذلك بتقديم طلب إلي الديوان الملكي تحدد فيه انك تريد الحصول علي عفو لهذا المسجون.

إسقاط القروض عبر الديوان الملكي

إذا قمت بالحصول علي قروض من احد البنوك داخل المملكة العربية السعودية وليس لديك المقدرة المالية علي سداد هذا القرض الذي حصلت عليه, فيمكنك تقديم طلب إلي الديوان الملكي من اجل الحصول منهم علي مساعدة ودفع لك هذا القرض, ولكن بعض الشروط والأحكام التي لابد أن تكون في المتقدم لإسقاط باقي أقساط القروض من عليه من خلال الديوان الملكي, وهذه الشروط هي.

لابد من أن يكون المتقدم غير قادر علي العمل.

إحضار شهادة صحية تفيد بان هذا الشخص غير قادر صحياً علي العمل.

أن لا يكون لديه أي عمل أو أي نشاط تجاري يحصل من خلاله علي مصدر دخل.

طلب مساعدة علاجية من الديوان الملكي

إذا كان هناك شخص ما داخل المملكة العربية السعودية يعاني من أي أمراض بحيث يحتاج أن يقوم بالعلاج من اجل أن يتم شفاه ولكنه لا يقدر علي تتدبر علاجه, فيمكنه أن يقوم بمراسلة أمير الديوان الملكي وطلب منه مساعدة علاجية داخل أو خارج المملكة.

وهناك بعض الحالات المرضية الأخري التي تعاني من أمراض ليس لها علاج داخل المملكة العربية السعودية, ويضطر الأطباء أن يكتبون لهؤلاء المرضي أن يسافرون إلي خارج المملكة لتلقي العلاج ولكن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم من المال الكافي للسفر, فيمكنك تقديم طلب إلي الديوان الملكي لتلقي العلاج خارج المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن معاملة في الديوان الملكي بالرقم التعريفي

عندما تريد معرفة معاملة قد قمت بها من قبل في الديوان الملكي, وتريد أن تقوم بالاستعلام عنها عن طريق الرقم التعريفي الذي لديك, فيمكنك الآن بكل سهوله عبر موقع الديوان الملكي الاستعلام عنها.

قم بالدخول علي الموقع الإلكتروني للديوان الملكي. تسجيل الدخول عبر كتابة الرقم التعريفي والاسم. ثم يتم إدخال رقم الهاتف, ثم يتم إدخاله مره اَخري للتأكد. يتم إدخال كود التحقق المرسل إلي هاتفك لتتم عملية تسجيل الدخول. قم بالضغط علي الاستعلام عن معاملة وذلك عن طريق إدخال الرقم التعريفي وكتابة الرقم السري, ثم تقوم بتسجيل الدخول. تستطيع الآن الاستعلام بكل سهوله عن المعاملة المراد الاستعلام عنها.

تقديم طلب لرفع المظالم بالمملكة

من الخدمات المميزة التي يقدمها الديوان الملكي للمواطنين هي تقديم طلب لرفع المظالم التي قد تقع علي الفرد, حيث من أنواع المظالم التي قد تقع علي الأشخاص هي عدم الحصول علي الراتب التقاعدي, أو وقوع أي ضرر عليك من أي جها من جهات الحكومة المختلفة.

الاستعلام عن إعفاءات القروض للديوان الملكي

الاستعلام عن طلب للحصول علي خدمة إعفاء القروض, يقدم الديوان الملكي السعودي خدمة لكل الأشخاص الذين حصلوا علي قروض من أي جه مانحة للقروض ولم يستطيعوا أن يقوموا بسداد هذا القرض بان يقوموا بإرسال طلب إلي الديوان الملكي لكي يقوموا بسداد باقي هذا أقساط القرض, ويتم التعاون في هذا الخدمة بين الديوان الملكي ووزارة المالية السعودية.

يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

الدخول علي الخدمة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام عن إعفاءات القروض.

يتم الاستعلام عن طلب إعفاء القروض عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية, وكتابة أيضاً تاريخ ميلاد المتقدم.

ثم يتم الضغط علي بحث.

من هم الأشخاص الذين تتم قبولهم من قبل الديوان الملكي للحصول علي مساعدات

يوجد بعض الفئات التي حددها الديوان الملكي لكي تظفر بالحصول علي مساعدات منها وهي الفئات الأكثر احتياجاً.

الفئات التي لا تعمل ولا تقدر علي العمل والتي تعاني من مشاكل صحية تمنعها من العمل. من يعاني من مرض ما ولا يقدر علي توفير الدواء, عندما يحجز الشخص عن تدبر أموالاً لشراء الدواء أو تلقي العلاج فيمكنهم التقدم بطلب. اسر السجناء, حيث إذا كان رب البيت ومصدر الدخل للأسرة يتواجد داخل السجون السعودية ولم تجد الأسرة ما ينفقونه بعد دخول مصدر دخلهم السجن فيمكنهم أن يتقدموا بطلب إلي الديوان الملكي للحصول علي مساعدة مالية منه> فئة الشباب العاطلة عن العمل, يمكن لكل شاب لم يستطع أن يحصل علي فرصة عمل ولكنه سعي جيداً للحصول علي فرصة ولكنه لم يستطع إيجاد هذه الفرصة ويكون لديه ضائقة مالية لابد أن يحصل بسببها علي مساعدة, فيمكنه التقدم بطلب إلي الديوان الملكي للحصول منه علي مساعدة موضحاً تلك الأسباب. الأسر التي تعرض عائلهم إلي الوفاة لا قدر الله, تستطيع الأسرة السعودية التي توفي عائلهم ولا يجدون دخل مادي لكي يتمكنوا من استكمال حياتهم بشكل طبيعي, ويتم منح مبالغ مالية لهذه الأسر من الديوان الملكي بغرض تصعيد جيل مقبل علي الحياة لا يشعرون بنقص في أي من جوانب الحياة المختلفة.

تقديم شكاوى عبر الديوان الملكي

يمكنك الآن تقديم شكاوى عبر الديوان الملكي من خلال الإجراءات التالية.

يتم تسجيل الدخول من خلال موقع النفاذ الوطني الموحد. سوف يظهر لك نموذج خاص بالشكاوى, تقوم بكتابته. تقوم بعدها بالضغط علي كلمة إرسال, ليقوم الموقع بإرسالها إلي الديوان الملكي ليتم النظر بها, وسوف يتم الرد عليك بعدها.

من مميزات هذه الخدمة إنها خدمة مجانية تماماً, وتستهدف هذه الخدمة الموطنين السعوديين و المقيم وشركات الأعمال, كما يتم تقديم الشكاوى من خلال قنوات التواصل الخاص بالديوان الملكي مثل, الرد الآلي تطبيقات الديوان الملكي للجوال, البوابة الإلكترونية للديوان الملكي, أو يمكن أيضاً تقديم الشكاوى من خلال البريد السعودي, اقصي مدة للرد هي سبعة أيام.