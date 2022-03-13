عن طريق كوارا للتمويل.. كيفية تقسيط أي جوال جديد من stc والشروط الجديدة 2022

إذا كنت مواطنًا أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية، يُمكنك الاستفادة من خدمة تقسيط أي جوال آيفون من stc التي تُوفرها شركة كوارا للتمويل بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية، فيما يأتي ذلك للتيسير على العملاء المشتركين في شبكة إس تي سي، الراغبين في الحصول على هاتف آيفون حديث بدلا من الهاتف القديم الذي يمتلكونه، وفي الوقت نفسه دون دفع ثمنه بالكامل أو حتى دفع مقدم للهاتف التقسيط.

كيفية تقسيط أي جوال آيفون من stc

ويكمن الاستفادة من خدمة تقسيط أي جوال آيفون من stc لامتلاك أحدث الهواتف من شركة أبل، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط موقع stc الرسمي، ثم اضغط على تقدم بطلبك الآن. إدخال الاسم ورقم الهوية. اختيار الجنسية. إدراج تاريخ الميلاد. كتابة رقم الهاتف. اختيار المنطقة، والمدينة. اختيار البنك الذي نتلقى منه الراتب. تحديد الراتب الشهري. اختيار القطاع الوظيفي. الإجابة عن سؤال: هل يوجد إلتزامات قائمة على العميل مع جهات مالية أخرى؟ النقر على إرسال.

ويُمكن الاتصال على الرقم 8001188999 من أي مكان في السعودية لمزيد من الاستفسارات.

شروط شراء هاتف آيفون بالتقسيط من اتصالات السعودية

وحدّدت شركة اتصالات السعودية شروط شراء هاتف آيفون بالتقسيط، وذلك بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل، وهي كالتالي:

خدمة تقسيط المشتريات تشمل حصول مزود الخدمة شركة كوارا للتمويل على هامش ربح 24% عن كل سنة.

خلو السّجل الائتماني من التعثرات.

خدمة التقسيط مُقدمة بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل، ولهم كامل الحق في قبول أو رفض طلب التمويل بناء على أهلية العميل والشروط والأحكام الخاصة بمزوّد الخدمة.

يُمكن للعميل الاستفادة من خدمة التقسيط على ألا تقل قيمة الفاتورة عن 4 آلاف ريال وبحد أقصى 30 ألف ريال سعودي.

الخيارات المتاحة للتمويل 6 أشهر أو 12 شهرًا أو 18 شهرًا أو 24 شهرًا أو 36 شهرًا.

ويحق للعميل اختيار المناسب له بشرط ألا تتعارض مع الشروط والأحكام الخاصة بشركة التمويل.

مزايا تقسيط هاتف آيفون من إس تي سي

وتشمل خدمة تقسيط هاتف آيفون من إس تي سي السعودية، على العديد من المميزات، من أبرزها ما يلي: