نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة تمويل شراء أرض الراجحي والوثائق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة تمويل شراء أرض الراجحي تم تقديمها لمنتج شراء الأراضي في المملكة العربية السعودية المُقدم من خلال مصرف الراجحي السعودية الجهة التمويلية الأشهر داخل المملكة، والتي وفرت حلول التمويل للوافد والمقيم، ووفرت شروط الرهن العقاري في بنك الراجحي إلكترونيًا لكي يكون من السهل على المواطن تقديم الطلب، ويبحث الجميع خلال الآونة الأخيرة على طريقة شراء أرض عن طريق البنك والبناء عليها لضمان مسكن مناسب وسوف نتعرف على حاسبة التمويل بنك الراجحي 1443.

حاسبة تمويل شراء أرض الراجحي

تصنف حاسبة تمويل شراء أرض الراجحي من أهم الخدمات التي وفرها البنك من خلال صفحته الرسمية وعلى الرغم من كون هذا المنتج لا تتوافر له حاسبة آلية، إلا أنه قد تم تقديم كافة التفاصيل المطلوبة في حاسبة يدوية وهي كما يلي:

شروط شراء أرض عن طريق البناء والبناء عليها

وقد أعلن البنك عن ضرورة توافر مجموعة من المعايير المختلفة من أجل الحصول على التمويل العقاري أو تمويل شراء الأراضي وهذه المعايير هي كما يلي:

ينبغي أن تكون الأرض التي ترغب بالحصول عليها مساحتها لا تقل عن 200 متر مربع.

يشترط أيضًا أن يتوافر لها سند ملكية.

التمويل متوفر للسعوديين بشرط ألا يكون السن أقل من 21 سنة.

مدة الخدمة في جهات العمل المعتمدة ينبغي ألا تكون أقل من ستة أشهر.

أما عن قيمة الراتب فينبغي أن يكون الدخل لا يقل عن 3500 ريال سعودي وتقديم أوراق تثبت ذلك.

الوثائق المطلوبة لشراء الأراضي الراجحي

أما عن الوثائق التي يتعين تقديمها للحصول على تمويل شراء الأراضي من الراجحي فهو كما يلي:

صورة من بطاقة الهوية، وينبغي أن تكون النسخة المقدم للبنك سارية المدة.

خطاب من جهة العمل مُدرج به تاريخ التوظيف وقيمة الراتب.

تقديم طلب التمويل وكتابة المعلومات به وعرض سعر للأرض.

صورة من صك الملكية، وأيضًا صورة من كافة التصاريح الخاصة ببناء الأراضي المتفق عليها.

ويشترط أيضًا ضرورة تقديم إقرار رسمي يؤكد على أنك استطعت أن تقوم بفحص الأراضي المرغوب بشرائها قبل أن تقوم بتسجيل الطلب والحصول على التمويل.