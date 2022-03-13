“عاجل” شروط الابتعاث الخارجي بعد الثانوي 1443 والمستندات المطلوبة للتقديم الآن

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نُتابع سويًا شروط الابتعاث الخارجي بعد الثانوي 1443 حيث يُعرف الابتعاث بكونه خدمةً تعليمية مُقدمة من وزارة التعليم في السعودية إلى أبناء الثانوية تضمن لهم استكمال دراستهم الجامعية طبقًا لشروط معينة ويأتي ذلك في إطار الاستثمار بعقول أبناء الوطن ليعود ذلك بالنفع على المجتمع السعودي، وتوفر المملكة الكثير من الدرجات والتخصصات التي يتم تحديدها وفقًا لـ مكان الابتعاث أن كان خارجي أم داخلي وأيضًا وفقًا لـ مسارات الابتعاث. شروط الابتعاث الخارجي بعد الثانوي 1443 طبقًا للجان المنظمة لعملية الابتعاث الخارجي جاءت الشروط كما يلي: يشترط أن يكون الطالب حاصل على شهادة ثانوية في المسار المُقدم عليه للابتعاث، وأن كانت من خارج السعودية لابد من أن تكون شهادة مُعادلة.

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية فلا يُقبل بالابتعاث من هُم غير سعوديين.

يتطلب النجاح في الكشف الطبي والحصول على لائق.

يشترط النجاح في اختبارات القدرة المعرفية، كما يجب أن يكون حصل بالفعل على سنة الامتياز.

الحصول على التقدير المطلوب وذلك وفقًا للمسار المُحدد.

يمتلك الطالب جواز سفر ساري المفعول وعلى الطالبات تقديم موافقة ولي الأمر ووجود محرم لها أثناء فترة الدراسة.

النجاح في الاختبارات الشخصية وتقديم كافة الوثائق الرسمي. وزير التعليم .. – الابتعاث بدء منذ عهد الملك عبد العزيز أي قبل 95 عاما – عملنا بتصميم تطلعات أبناء الوطن.. الاستراتيجية من أهم الممكنات لمنافسة العالم – البرنامج سيبدأ من اليوم حتى عام 2030.. لدينا 4 مسارات للابتعاث. #استراتيجية_الابتعاث — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) وزير التعليم ..



- الابتعاث بدء منذ عهد الملك عبد العزيز أي قبل 95 عاما



- عملنا بتصميم تطلعات أبناء الوطن.. الاستراتيجية من أهم الممكنات لمنافسة العالم



- البرنامج سيبدأ من اليوم حتى عام 2030.. لدينا 4 مسارات للابتعاث.



#استراتيجية_الابتعاث — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) March 13, 2022 الأوراق المطلوبة للابتعاث بعد الثانوية 1443 تتمثل الأوراق المطلوبة من قِبل اللجنة المنظمة للابتعاث الخارجي من الطالب فيما يلي: أن يتم تقديم شهادة دراسة ثانوية رسمية بختم من وزارة التعليم في السعودية.

شهادة حُسن سلوك وسمعة دراسية على أن تكون موقعة من المدرسة.

تقديم استمارة الابتعاث عبر إضافة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عبر موقع الوزارة من هنا الابتعاث الخارجي.

نسخة من الهوية المدنية سارية وحواز سفر يحمل صفحتين بيضاء على الأقل. مسارات الابتعاث 1443 مسار الرواد وهو مسار يوفر ابتعاث االطلاب لـ 30 مؤسسة عالمية مُصنفة من أفضل مؤسسات العالم في مختلف المجالات.

مسار البحث والتطوير هو مسار متخصص لـ ابتعاث طلاب الدراسات العليا إلى أفضل جامعات عالمية.

مسار إمداد وهو مسار متخصص في سوق العمل حيث يتم ارسال الطلاب إلى افضل 200 جامعة في العالم طبقًا لاحتياجات سوق العمل.

مسار واعد وهو مسار متخصص في المجالات الواعدة ذات المستقبل المتميز. عمر شويل - جدة "عاجل" شروط الابتعاث الخارجي بعد الثانوي 1443 والمستندات المطلوبة للتقديم الآن - ثقفني

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