الحد الأعلى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd كم الراتب والحد المانع 1443

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عمر شويل - جدة أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد الأعلى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد للإجابة على تساؤلات البعض فيما يتعلق بكم راتب الضمان الاجتماعي المقرر الحصول عليه بعد صدور القرار النهائي بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب عدم الأهلية للمتقدم، حيث بدأت الوزارة في دراسة الأهلية والاستحقاق للمتقدمين أصحاب الطلبات المكتملة على دفعات ليتم الإعلان عن النتائج بشكل تدريجي، وفي حال صدور القرار بالقبول والأهلية، فسيتم إيداع المستحقات في الحساب البنكي خلال الأسبوع القادم من تاريخ صدور القرار وفقاً للرسائل المرسلة على الجوالات المسجلة لدى النظام، ومن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، والتعرف على طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد، يمكنه ذلك من خلال المقال.

الحد الأعلى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور وبدء استقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمن ينطبق عليهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي 1443، كما أوضحت طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد المطور وفقاً للآلية الجديدة المعمول بها في الوقت الحالي والتي تعتمد على عدد أفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن، ومجموع إجمالي الدخل الشهري لكافة الأفراد.

ويرجى العلم أن الضمان المطور ينظر لجميع الأفراد المقيمين سوياً في نفس المنزل على أنهم أسرة واحدة ذات عائل واحد، ووفقاً لذلك فقد حددت الحد الأقصى لقيمة المعاش المستحق في حال القبول في البرنامج، فمن يرغب في معرفة الحد الأعلى لراتب الضمان الاجتماعي المطور 1443، بالإضافة إلى معرفة الحد المانع للضمان الذي لا ينبغي تجاوزه، يمكنه ذلك من خلال جدول الضمان الاجتماعي المطور الجديد التالي:

عدد أفراد الأسرة الحد المانع للضمان الحد الأعلى لقيمة المعاش 1 1100 1100 2 1650 1650 3 2200 2200 4 2750 2750 5 3300 3300 6 3850 3850 7 4400 4400 8 4950 4950 9 5500 5000

كم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للفرد 1443

يضم الجدول السابق الحد المانع للضمان الاجتماعي والحد الأعلى لقيمة المعاش بناءً على عدد الأفراد حتى 9 أفراد فقط، وفي حال كان عدد الأفراد يزيد عن تسعة أفراد، فيزيد معه الحد المانع للضمان بإضافة مبلغ تابع وهو 550 ريال إلى القيمة الموضحة بالجدول، بينما يقف الحد الأقصى للمعاش عند حد الـ5000 ريال مهما بلغ عدد الأفراد المقيمين في ذات المسكن.

ويجب العلم إلى أن الحد الأعلى المحتسب لقيمة المعاش المقرر الحصول عليه بناءً على عدد أفراد الأسرة هو أقصى حد يمكن الوصول إليه، وليس بالضرورة أن يحصل المستحق على هذا المبلغ، وهذا وفقاً للمبالغ المودعة ضمن الدفعة الأولى، فناك بعض الحالات التي تستحق معاشاً أكبر من المودع لهم في حسابهم البنكي.

ولكن بعد أن قامت الوزارة بدراسة الحالة المتقدمة، فقد رأت أن المبلغ المستحق هو المبلغ المودع في حساب المستفيد البنكي أو المعروض على منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالدفعات المالية، حيث جاء هذا المبلغ بعد دراسة الاستحقاق بناءً على البيانات المسجلة والصادرة عن الجهات ذات العلاقة، لذلك يجب عدم مقارنة حالتك بحالة أي متقدم أخر.

وهنا يجب الانتباه إلى أن الجهة المختصة تقوم بدراسة الحالة المتقدمة مع الأخذ في الاعتبار أن الأصول والثروات التي يمتلكها المتقدم تؤثر على المبلغ المستحق، وكذلك عدد المركبات التي باسم المتقدم في حال زادت عن مركبة، وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى عدم التأهل أو حدوث نقصان في القيمة المستحقة من الضمان الاجتماعي المطور، ومن يرغب في حساب القيمة المستحقة له، يمكنه ترك تعليقاً بالأسفل يتضمن (عدد الأفراد + الدخل المكتسب + الدخل غير المكتسب).

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم الإعلان بشكل رسمي عن إيقاف استقبال طلبات التسجيل في برنامج الضمان على موقع الضمان الاجتماعي السابق hrsd، وتستقبل الوزارة الطلبات المتعلقة ببرامج الضمان من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية بعد نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إليها، حيث يقوم الراغب في الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بتسجيل مستخدم جديد على المنصة عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة.

ومن ثم تعبئة بيانات الملف الموحد ليتم الاكتمال بنسبة 100%، كما يمكن من خلالها الإطلاع على نتائج الأهلية والاستحقاق للمتقدمين، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الوزارة عن بدء إرسال رسائل نصية تتضمن القبول أو الرفض، كما أوضحت أسباب عدم الأهلية للحصول على المعاش ضمن الملف الخاص بالمتقدم، ومن المقرر أن يتم الصرف في الشهر التالي لصدور القرار النهائي بالاستحقاق أو خلال الأسبوع الجاري، ويمكن تسجيل ضمان واستعلام الأهلية من حسابي في الضمان المطور من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 للتأكد من توافر جميع المتطلبات، فيمكن تسجيل وإنشاء مستخدم جديد من خلال النقر على “تسجيل جديد”، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، وتعبئة الرمز المرسل لتوثيق الجوال، ثم تعبئة الهوية وكلمة المرور لدخول موقع الضمان الاجتماعي الجديد، وسيتم إرسال إشعار باكتمال عملية التسجيل، وهذا لا يعني التقديم البرنامج، وإنما فقط وجود حساب جديد يمكن التقديم على النظام من خلاله.

وبعد ذلك يبدأ المتقدم في تعبئة بيانات الملف الموحد حتى الانتهاء من التسع خانات الموضحة بواجهة البرنامج، وتحتوي الخانة الأولى على معلومات المتقدم الشخصية والتي تتضمن بيانات ثبتة لا يمكن تعديلها كالهوية والجوال وتاريخ الميلاد، وأخرى مسترجعة وهي التي تم ورودها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويمكن إجراء التعديل عليها، وبيانات جديدة يجب إضافتها حتى يكتمل الملف الموحد للمتقدم.

وبعد الانتهاء من تعبئة كافة المعلومات، يجب الإجابة على الأسئلة التالية (الحالة الاجتماعية ومن مستفيدي الضمان أو من ذوي الإعاقة أم لا)، ليتم الانتقال إلى الخطوة التالية وهي تعبئة رقم الحساب البنكي “آيبان”، ثم النقر على حفظ البيانات لكي تنتقل إلى بيانات السكن، وهنا يتوجب تعبئة كافة تفاصيل العنوان كما هو مسجل بالعنوان الوطني، ثم النقر على حفظ.

وتحتوى الخانة التالية على بيانات الدخل الشهري، وهنا يجب تعبئة كافة معلومات الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن، وأوضحت الوزارة أن مصادر الدخل التي يجب الكشف عنها متعددة مثل الرواتب الشهرية والمكافآت والبدلات والأجر الإضافية، والدعم الحكومي العيني والنقدي، وعوائد المشاريع الخاصة التجارية والصناعية والزراعية.

وعوائد الأنشطة الحرة مثل الباعة المتجولين وسيارات الأجرة، ودخول الملكية من إيجارات، والتحويلات الجارية وهي المساعدات من الأقارب والنفقة الشرعية، ومن يرغب في الإطلاع على طريقة التسجيل في الضمان المطور 1443، يمكنه ذلك عن طريق اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

قمنا بعرض الحد الأعلى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور والحد الأدنى المحتسب للمعاش الذي لا يجب أن يتجاوزه الدخل الشهري للمتقدم وأسرته من خلال الجدول المرفق، ومن يرغب الآن في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد للتواصل مع مركز الدعم الفني أو الإطلاع على نتائج الضمان المطور للمتقدمين، يمكنه ذلك الآن.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

لكي يكون المتقدم مستحقاً للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، فيجب أن تنطبق عليه أولاً شروط الاستحقاق المعلن عنها من قبل الوزارة، وقد تمثلت شروط الضمان المطور الجديدة في وجوب توفر الإقامة الدائمة في المملكة على مدار عام سابق على تاريخ التقديم، وأن يكون المتقدم سعودي، ولكن استثنت الوزارة من شرط الجنسية وهم:

(زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

كما يجب يقل الدخل الشهري للأسرة أو الفرد المستقل عن الحد المانع المحتسب للمعاش المحدد بالتالي (1100 ريال لعائل الأسرة – 550 ريال لكل تابع)، والالتزام باستيفاء المتطلبات المتعلقة بالصحة والتعليم وخطط التوظيف والتأهيل من خلال متابعة منصات التوظيف المعتمدة، إلى جانب ضرورة انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي المحددة باللائحة.

وألا يكون مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من قبل الدولة، ففي حال كان مقيماً بإحدى الدور الإيوائية، فلا يمكنه التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، كما يجب ألا يمتلك ثروات أو أصول عالية القيمة، وألا يمتلك أكثر من مركبة، ويجب العلم أنه حال صدور قرار القبول فالمبلغ المحدد بالجدول بناءً على عدد أفراد الأسرة هو الحد الأعلى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور وليست القيمة المستحقة بشكل ثابت.

استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد انتهاء الجهة المختصة من دراسة الأهلية والاستحقاق بناءً على المعايير المعتمدة، ومن ثم إجراء الزيارة للمسكن، تقوم بالتحقق من الآيبان المسجل لدى النظام، وهذه العملية قد تستغرق بعض الوقت، وبعد ذلك تتغير الحالة إلى تم التحقق بنجاح أو عدم التحقق من الآيبان لوجود خطأ أو ليس باسم المتقدم، وفي حال صدور قرار القبول في الضمان، فكم راتب الضمان الاجتماعي للفرد؟

وهنا يجب العلم أن الوزارة حددت استحقاق الضمان الاجتماعي لعائل الأسرة بمبلغ 1100 ريال، بينما يستحق التابع 550 ريال، ويزيد المبلغ المستحق بزيادة عدد التابعين المقيمين في نفس المسكن، واستثنت الوزارة من شرط الإقامة في ذات المسكن الطالب الذي يقيم خارج المدينة لغرض الدراسة، ولكن بشرط أن يتعدى عمره 18 عام وألا يزيد عن 25 عام، ويمكن حساب الضمان لمعرفة الحد الأعلى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور بناءً على عدد أفراد الأسرة.