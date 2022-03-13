المديرية العامة للسجون نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية 1443 رتبة جندي للكادر النسائي

المديرية العامة للسجون أعلنت اليوم الأحد 13 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1443هـ عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية على رتبة جندي للعنصر النسائي بالمملكة العربية السعودية وشددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة على المتأهلات للقبول الحضور الساعة السابعة صباحًا في مقر لجنة القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون بالرياض بمركز القدرات النسائي والدخول من البوابة الغربية والإتزام بكافة شروط الدخول للمبنى من إجراءات احترازية وإحضار جميع المستندات والأوراق المطلوبة لإتمام عملية القبول.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المديرية العامة للسجون 1443 رتبة جندي الكادر النسائي

في الختام للاستعلام على رتبة جندي بالمديرية العامة للسجون نساء 1443 بإمكان المتقدمات اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي أبشر توظيف.

ثم القيام بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية وكافة بيانات الدخول والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

كتابة رقم الطلب الذي تم الاحتفاظ به وقت التسجيل.

في النهاية يتم الضغط على أيقونة إستعلام، وستظهر أمامك على الشاشة نتائج القبول المديرية العامة للسجون 1443.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحضور إلى مقر لجنة القبول والتسجيل 2022

كذلك للمتأهلات للقبول عليهم احضار المستندات التالي ذكرها:

أولًا احضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته من خلال بوابة أبشر توظيف.

أيضًا شرط احضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وتون سارية المفعول وصورة واضحة منها .

وتون سارية المفعول وصورة واضحة منها . إحضار نسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة وشرط أن يتضمن السجل اسم والدة المتقدمة.

كما يجب احضار صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.

كذلك احضار أصل الشهادة الدراسية المعتمدة وصورة مصدقه منها.

إحضار أصل الشهادات الإضافية التي تم تقديمها على بوابة أبشر توظيف أثناء التقديم مع صور منها.

كما يجب إحضار4 صور شخصية حديثة مقاس 4×6، وصورة الوجه واضحة بها.

كذلك إحضار قلم أزرق جاف.

في الختام احضار ملف أخضر توضع فيه جميع المستندات السابق ذكرها.

شروط حضور المقبولين مبدئيًا رتبة جندي كادر النساء المديرية العامة للسجون 2022

إضافة لما سبق فعلى المتقدمات المقبولات الإلتزام التام بعدد من التعليمات الهامة نذكرها بالترتيب التالي: