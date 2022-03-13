نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 20 ألف ريال بلا كفيل وبالتقسيط على 3 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي فوري الآن بقيمة مالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي كحد أقصى وهو مبلغ مالى يستطيع الحصول عليه مختلف العملاء بمختلف القطاعات بالمملكة العربية السعودية كما يمكن تقسيط مبلغ التمويل على أقساط ميسرة لمدة 3 سنوات وذلك من أجل التيسير على العملاء الراغبين في طلب الحصول على التمويل الشخصي الفوري بقيمة مالية 20 ألف ريال سعودي وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال موقع ثقفني.

تمويل شخصي 20 ألف ريال لدى شركة اليسر بالسعودية

شركة اليسر للتمويل توفر منتجات تمويلية عدة للأفراد ومن بين تلك المنتجات التمويل الأصغر والذى يتميز بأنه لا يشترط كفيل عند طلب التمويل كما أن الغير سعودي يحصل على مبلغ تمويل يصل إلى 10000 ريال وكذلك بدون كفيل وصمم تلك التمويل من اليسر بالمزايا التالية

التمويل الأصغر لدى شركة اليسر مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الأصغر من شركة اليسر بأنه ليس له أى رسوم إدارية.

كما يتميز التمويل الأصغر لدى شركة اليسر بأن العميل السعودي يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 20 ألف ريال بدون كفيل.

يتميز أيضاً التمويل الأصغر لدى شركة اليسر بأن المقيم يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 10000 ريال سعودي بدون كفيل.

التمويل الأصغر أيضاً لدى شركة اليسر ليس له أى أجور وكالة.

كما يمكن أيضاً سداد قيمة التمويل خلال فترة زمنية تصل إلى 3 سنوات.

شروط التمويل الأصغر لدى شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

فرضت شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند طلب التقديم للتمويل الفوري لدى شركة اليسر ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون السعودي وكذلك المقيم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى ولا يتعدى 60 عام كحد أقصى.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما يشترط أيضاً أن يكون السعودي وكذلك المقيم قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر.

خطوات طلب التمويل الأصغر لدى شركة اليسر

متوفر الآن أيضاً طلب التمويل الأصغر من اليسر من خلال الإنترنت حيث يقوم المتقدم بملئ نموذج طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية.