نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط توسان 2022 أفضل سيارة هيونداي في السعودية دفع رباعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر توسان 2022 واحدة من أروع السيارات التي أنتجتها شركة Hyundai الكورية الجنوبية على مدى تاريخ الشركة الذي بدأ في عام 1968، بالشراكة مع شركة فورد موتور. ومنذ انتاج هيونداي بوني عام 1975 التي كانت أول سيارة كورية حرصت الشركة على تزويد العام بأيقونات فريدة من السيارات. وعلى مدى سنوات عرفت سيارات هيونداي بأنها ضمن السيارات رخيصة الثمن لكن الشركة الكورية قررت الخروج من هذا التصنيف عبر العديد من الطرز المتطورة.

توسان 2021

تأتي هيونداي توسان GL-GDI 2021 في السعودية مع محرك بنزين بسعة 1.6 لتر مع مجموعة ناقل حركة اوتوماتيك وشاشة معلومات ودخول ذكي وتشغيل بصمة. تصل قوة المحرك إلى 1. 132 حصان مع عزم دوران يصل إلى 192 نيوتن. بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود 14.9 كلم/ لتر.

توسان 2022

هيونداي توسان هي سيارة دفع رباعي ذات خمسة مقاعد ، ويأتي طراز 2022 مع ميزات أمان وتكنولوجيا متقدمة. لأول مرة في تاريخها سيكون لدى 2022 Hyundai Tucson ثلاثة خيارات للطاقة ؛ وهي محرك غاز ومحرك هجين وخيار هجين يعمل بالكهرباء. لكن اليوم سوف نتحدث عن طراز متوفر في السعودية وهو الفئة الأولى من 2022 Hyundai Tucson.

هيونداي توسان GL- Smart 2022

تتوفر هيونداي توسان GL- Smart 2022 في السعودية مع محرك سمارت ستريم سعة 2.0 لتر بقوة 156 حصان مزود بـ16 صمامًا ؟ هذا المحرك يعمل مع ناقل حركة اوتوماتيكي 6 سرعات فضلا عن خاصيتي الدخول الذكي وتشغيل البصمة مع شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصات.

سعر هونداي توسان في السعودية

يبدأ سعر توسان Smart 2022 في السعودية عند 87 ألف ريال غير شامل الضريبة. وبعد إضافة الضريبة المضافة يصل سعر توسان سمارت 2022 إلى حوالي 100 ألف ريال.

عروض تقسيط السيارات الجديدة

يمكن الحصول على توسان الجديدة في عروض تقسيط السيارات المتاحة في السعودية ضمن فئة السيارات تقسيط بدون مقدم أو مقدم أقل من ألف ريال. في حالة التقسيط بدون مقدم يكون قيمة القسط الشهري ألف ريال تقريبًا على مدى 60 شهرًا مع سداد 40 ألف ريال دفعة أخيرة.

أما في حالة الرغبة في الحصول على تقسيط بقسط شهري 600 ريال أو أقل فإن الدفعة الأولى ستكون في حدود 24 ألف ريال والدفعة الأخيرة 40 ألف ريال وإجمالي الأقساط الشهرية 36 ألف ريال . وللتمتع بمزايا هذا العرض يجب سداد قيمة الزيادة السنوية في بداية التمويل.