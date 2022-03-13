تمويل منصة سلفة الشخصي برابط مباشر بدون كفيل أو تحويل راتب

تمويل منصة سلفة الإلكترونية من أسرع القروض الحسنه الطارئة في المملكة العربية السعودية، وتستخدم المنصة أحدث التقنيات المالية الحديثة Fintech لتسهيل وتسريع الحصول على التمويل الشخصي، وهذه التقنية توفر الوقت والجهد الذي يبذله العميل في الحصول على التمويل، حيث يستطيع العميل الحصول على القرض في أي مكان وفي أي وقت، سواء كان ذلك العميل متواجد في المنزل أو المكتب، أو في القرية أو المدينة، أو في أي منطقة من مناطق المملكة دون الحاجة للذهاب إلي مقر سلفة، والتمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتصل قيمة التمويل السريع الطارئ إلى ٥٠٠٠ ريال سعودي، ويستطيع أي مواطن الحصول على التمويل من خلال رابط منصة سلفة المباشر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط تمويل منصة سلفة، ومزايا التمويل الشخصي الطارئ.

شروط تمويل منصة سلفة السريع

هناك بعض الشروط التي قامت المنصة بتحديدها للحصول على قرض منصة سلفة وهى كما يلي:-

أن يكون العميل الذي يريد الحصول على التمويل الشخصي سعودي الجنسية.

لا يقل عمر المتقدم للحصول على قرض منصة سلفة عن ٢٣ عاماً، ولا يزيد عن ٦٠ عاماً أثناء التقديم على التمويل.

عن ٢٣ عاماً، ولا يزيد عن ٦٠ عاماً أثناء التقديم على التمويل. أن يكون المتقدم على رأس العمل، ولا تقل فترة شغل الوظيفة عن ٣ أشهر لموظفي القطاع الحكومي.

لا تقل فترة شغل الوظيفة عن ستة أشهر لموظفي القطاع الخاص.

أن يكون الحد الأدنى للراتب ٥٠٠٠ ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي

هناك بعض المزايا التي يحتوي عليها تمويل منصة سلفة وهى كما يأتي:-

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة تسديد قيمة التمويل مجدولة وسهلة السداد، وذلك وفق إمكانيات والتزامات العميل المالية. هامش ربح تمويل منصة سلفة السريع تنافسي. يتم إيداع قيمة التمويل الشخصي الطارئ في الحساب البنكي للعميل بسرعة كبيرة في حال توفر الشروط.

موعد استحقاق قسط تمويل منصة سلفة

يقوم عميل المنصة بسداد الأقساط الشهرية، وفقاً للمدة التي يحددها، والتي تتناسب مع إمكانياته والتزاماته المالية، وتبدأ مدة تسديد القرض من شهر حتى ستة أشهر، والمنصة قامت بتحديد يوم ٢٨ من كل شهر ميلادي موعداً ثابتا لتسديد القسط الشهري، وفي حالة الموافقة على قيمة التمويل بعد يوم ٢٥ من الشهر الميلادي الجاري، يكون تسديد أول قسط يوم ٢٨ من الشهر الذي يليه.