نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على الضمان الإجتماعي 1443 موعد نزول الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت وتيرة البحث بشكل ملحوظ حول سؤال كم باقي على الضمان الإجتماعي في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تقدم ضمان إجتماعي لكل المواطنين السعوديين المنطبقة عليهم كافة الشروط المطلوبة واللازمة والتي حددتها الوزارة، ويُمكن للمواطن التقديم من خلال تسجيل طلب الإنضمام عبر الموقع الرسمي للوزارة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وضعت نظام مطور للضمان الإجتماعي يُمكن عدد أكبر من الإستفادة، ولأن موضوع التسجيل في الضمان الإجتماعي من أبرز المواضيع التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح كم باقي على راتب الضمان الإجتماعي كما وضحنا لكم في مقال سابق كم باقي على نزول الراتب، فإلى نص المقال.

كم باقي على الضمان الإجتماعي

أطلقت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية نظاماً مطوراً للضمان الإجتماعي على أن يتم صرف الرواتب ابتداءاً من العام الحالي، ويُمكن للمواطنون الحصول على الرواتب بعد شهر من إكمال تسجيلهم طلبهم على حساباتهم البنكية، ونوضح لكم الآن كم متبقي على نزول الضمان الإجتماعي كالتالي:

الفئات المستفيدة من الضمان المطور

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عند إطلاقها الضمان الإجتماعي المطور أن يستفيد منه أكبر عدد من الفئات داخل المجتمع السعودي، ونوضح لكم الفئات المستفيدة من الضمان المطور كالتالي:

الأرامل والمطلقات.

كبار السن الذي تخطوا عمر 60 عاماً.

المواطنون من ذوي الإحتياجات الخاصة والعاجزين عن العمل.

الأسر محدودة الدخل.

شروط التقديم في الضمان

يجب أن تتوفر عدة شروط في المواطن المتقدم للإستفادة من الضمان الإجتماعي، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أولاً لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم دائماً بها بإستثناء المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

ثانياً أن يبلغ ما يتقاضاه المتقدم وأسرته أقل من الحد الأدنى للرواتب أي 1100 ريالاً و550 ريال للفرد.

ثالثاً ألا يكون المتقدم لديه أملاك.

وفي نهاية مقالنا نكون قد وضحنا كافة التفاصيل الخاصة بالضمان الإجتماعي الجديد المطور وكم عدد الأيام المتبقية علي نزوله، وفي حالة وجود أي استفسار أو سؤال فقط قم بترك تعليق بالأسفل بإستفسارك وسوف نقوم بالرد عليكم في أسرع وقت