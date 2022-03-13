للسعوديات.. شروط الحصول على قرض الأسرة لمتقاعدات الحكومة

أشار بنك التنمية الاجتماعية أنه تم وضع العديد من شروط الحصول على قرض الأسرة، حيث أن ذلك القرض يتم منحة لجميع المواطنين السعوديين الغير موظفين المتقاعدين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولكن لابد أن يكون المتقدم متوافق مع كافة الشروط التي تم الإعلان عنها حتى يتمكن من الحصول على القرض.

شروط الحصول على قرض الأسرة لمتقاعدات الحكومة

من الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية السعودي قام بوضع بعض شروط الحصول على قرض الأسرة لمتقاعدات الحكومة، ويمكن عرض تلك الشروط فيما يلي:

يشترط أن تقوم المتقدمة بعرض نموذج تسليم البريد موجود علية اسم وتوقيع العميل، واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

كما يشترط أن تقدم العميلة صورة من الهوية الشخصية، صورة سجل الأسرة، تعريف بالراتب التقاعدي من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.

بجانب ضرورة تقديم أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك، على أن يكون مصدق بختم البنك.

بالإضافة إلى أنه يجب تقديم نموذج إقرار و تفويض للمتقاعدين (106)، وأيضًا أصل كشف حساب لأخر ثلاث رواتب تقاضيها العميل على الورق الرسمي للبنك مصدق بختم البنك.

علاوة على ضرورة تقديم تصريح بياناتي للأبناء المعالين ( الذكور من عمر 18 إلى 24 عام / الإناث من عمر 18 عام فأكثر).

وأيضًا أصل صك الإعالة موجه لبنك التنمية الاجتماعية، وصورة شهادات الميلاد للأبناء المعالين.

شروط قرض الأسرة لمتقاعدات التأمينات

كما طرح بنك التنمية الاجتماعية قرض لمتقاعدات التأمينات، ومن شروط الحصول على قرض الأسرة لمتقاعدي التأمينات، ما يلي: