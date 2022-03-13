نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدات مالية من خادم الحرمين الشريفين لتسديد الديون في المقال التالي

عمر شويل - جدة الديوان الملكي السعودي, حيث يعتبر الديوان الملكي هو الهيئة التنفيذية لشئون المملكة العربية السعودية, كما يباشر منه ملك المملكة أغلب الأمور الخاصة بالشئون الداخلية والخارجية الخاصة بالمملكة,ويعتبر الديوان الملكي هو حلقة الوصل بين الملك سلمان وبين المواطنين السعوديين, كما يتفرع منه الكثير من مكاتب الخاصة بمستشاري الملك, كما من ضمن مهام الديوان الملكي السعودي استقبال الشكاوى الخاصة بالمواطنين داخل المملكة, كما يقدم الديوان الملكي السعودي الكثير من المساعدات المالية والعينية للمواطنين وذلك وفقاً لشروط ومتطلبات محددة يجب أن تتوافر في الشخص الراغب في الحصول علي أي مساعدة, ولمعرفة الشروط وكيفية الحصول علي مساعدات الديوان الملكي تابعونا.

خطوات كتابة برقية طلب مساعده مالية لتسديد الديون

يقدم الديوان الملكي مساعدات كثيرة للمواطنين السعوديين بشروط وأحكام محددة, حيث يتم كتابة برقية طلباً للمساعدة والتي تريد الحصول عليها من الديوان الملكي, حيث عند كتابة البرقية لابد من مراعاة الأشياء التالية.

– يتم بدأ البرقية بتوجيه التحية إلي ملك السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, ثم يتم تويجه التحيه أيضاً إلي أمير الديوان الملكي.

– يتم تقديم أوراق تثبت الدخل الشهري الخاص بالمتقدم, وذلك من واقع العمل الذي يقوم به الشخص, وإحضار أيضاً شهادة بالبدلات أن وجدت, كما يتم ذكر عدد أفراد الأسرة, مع مراعاة سن الأبناء, من هم فوق الثمانية عشر من الإناث والذكور, وما إذا كانوا يعملون أو إذا كانوا متزوجون.

كما يتم ذكر الظروف والديون التي كثرة عليك والتي ترغب بالحصول على المساعدة المالية بسببها.

– يتم كتابة أرقام تواصل والبريد الإلكتروني الخاص بك, وذلك حتي يستطيع الديوان الملكي السعودي التواصل معك.

– وفي آخر الخطاب تقوم بالثناء والشكر لخادم الحرمين الشريفين لتوفير هذه الخدمات للمواطنين السعوديين.

– يتم إرسال برقية طلب المساعدة من الديوان الملكي السعودي علي العنوان التالي: الهدا 7636- الرياض 12911 – المملكة العربية السعودية.

– يتم الرد علي طلبك في غضون ثلاثون يوماً من تاريخ الإرسال.

الحالات التي لها الأولوية للحصول علي الدعم المالي من الديوان الملكي

هناك بعض الأشخاص التي تكون لهم الأولوية للحصول على المساعدة المالية, والتي قام الديوان بتحدديهم:

الأشخاص التي تكون لهم أمراض مزمنة خطيرة والتي تستلزم الحصول على مساعدات مالية عاجلة, مثل حالات الفشل الكلوي والأمراض المزمنة. تكون الأولوية أيضاً للأشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية وديون كثيرة لا يعرفون بسببها استكمال حياتهم والعيش كباقي أفراض المجتمع. الأسر التي يكون الشخص المسؤول عنهم داخل السجن, فإذا كان رب الآسرة والمسؤول الأول عن تدبر الشئون المالية للأسرة متواجد داخل السجن بالمملكة العربية السعودية, مما أدي إلي انقطاع مصدر الدخل الأول للأسرة, فان ذلك يتيح للأسرة أن تقوم بتقديم طلب إلي الديوان الملكي للحصول منهم علي أي مساعدة يريدونها. الأسر الفقيرة والمحتاجة, يتم منح المساعدات المالية والعينية إلي الأسر التي تعاني من الفقر والاحتياج الشديد للمال, حيث انهم يعانون من قلة الدخل الشهري الذي يدير عليهم أموالاً تعينهم علي توفير متطلبات احتياجاهم اليومية بطريقة طبيعية, ويمكن أن يقوموا بتقديم طلب للحصول علي المساعدة التي يريدونها من الديوان الملكي السعودي. كما يستقبل الديوان الملكي السعودي الكثير من الشكاوى الخاصة بالمواطنين السعوديين وذلك النظر فيها.

أرقام تواصل الديوان الملكي السعودي

هناك أرقام تواصل خاصة بالديوان الملكي السعودي يستطيع أي مواطن سعودي داخل المملكة العربية السعودية أن يقوم بالاتصال عليه للحصول علي احدي المساعدات المالية والعينية الخاصة بالديوان 8004000000, أو يمكنك أن تقوم بالاتصال علي الرقم 92002220 وهو الرقم الفردي الخاص بالديوان الملكي, أما إذا كنت تقوم بالاتصال من خارج المملكة العربية السعودية فتستطيع أن تقوم بالاتصال علي الرقم 920030003, مع العلم أن الديوان الملكي يقوم باستقبال الاتصالات والمكالمات من الساعة الثامنة صباحاً حتي تمام الساعة الثانية عشر صباحاً وذلك طوال الأسبوع.

عنوان البريد الخاص بالديوان الملكي

يقوم الديوان الملكي بتوفير كل سبل لتوفير استقبال الطلبات من المواطنين الذين يريدون الحصول علي مساعدات مختلفة من الديوان, حيث من ضمن وسائل استقبال طلبات المساعدات الخاصة من قبل الديوان الملكي هو البريد الإلكتروني لهم, حيث يمكنك أن تقوم بإرسال طلب المساعدة علي البريد الإلكتروني التالي [email protected]

الموقع الإلكتروني للديوان الملكي

إذا كنت ممن يستحقون للمساعدات المقدمة من الديوان الملكي السعودي (مساعدات مالية- مساعدات علاجية بالخارج والداخل- التقديم بشكاوى إلي الديوان الملكي والكثير من المساعدات الاَخري), فيمكنك الدخول علي الموقع الإلكتروني للديوان الملكي وإرسال الطلب, وعنوان الموقع الإلكتروني للديوان الملكي وهو, الديوان الملكي.

تقديم طلب للإفراج عن المسجونين في السجون السعودية

حيث يمكن لأي مواطن لديه احد من أقاربه أن يتقدم بطلب إلي الديوان الملكي لخروج زويهم من السجون، وذلك من خلال أن تتنازل الدولة عن حقها في اتجاه المواطن المسجون, أو من رأي انه سجن ظلماً, وسوف يقوم الديوان الملكي بالنظر في هذا الطلب للإفراج عن الشخص المسجون, ولكن لابد أن يقضي علي الأقل نصف المدة.

تقديم طلب للحصول علي المنح السكنية

يقدم الديوان الملكي الكثير من الخدمات المختلفة للكثير من الفئات المختلفة والتي تكون في امس الحاجة إلي مساعدات, حيث من ضمن هذه المساعدات المقدمة من الديوان الملكي خدمة منح وحدات سكنية للمحتاجين, وذلك ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للإسكان التنموي داخل المملكة لغير القادرين والذين هم بلاي ماوي, وتتواجد بعض الشروط التي لابد أن تتوافر في المتقدم للحصول علي منح الإسكان.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرين عاماً.

أن يقيم بشكل دائم بالمملكة العربية السعودية.

إذا تم رفض طلب له من قبل في برنامج سكني فسوف يتم رفض هذا الطلب بشكل تلقائي.

تقديم طلب للعلاج علي نفقة الدولة

إذا كنت تعاني من أي أمراض ولا تستطيع أن تدبر أمور الأموال من اجل تلقي العلاج المناسب لك, فيمكنك أن تقوم بتقديم طلب إلي الديوان الملكي ويكون في هذا الطلب توضيح بحالتك الصحية وما هي الإجراءات الطبية التي لابد أن تحصل عليها لتنعم بحصة جيدة, وفي حالة أن العلاج الذي ترغب في تلقيه لا يتوافر داخل المملكة العربية السعودية, فيمكنك أن تقوم بتقديم الطلب الخاص بتلقي العلاج ولكن تحدد وتوضح بأن العلاج الذي تحتاجه لا يتوافر داخل المملكة العربية السعودية ولابد أن يتم السفر خراج المملكة لتلقي العلاج.

تقديم شكاوى عبر الديوان

يمكنك أن تقوم بتقديم شكاوى ضد أي شخص أو مؤسسة داخل المملكة العربية السعودية من خلال الديوان الملكي, إليكم خطوات تقديم شكاوى عبر الديوان الملكي.

يتم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني. يتم كتابة نموذج الشكاوى والذي يظهر أمامك. قم بالضغط علي إرسال, ثم تتم متابعة الطلب.

الخدمات المقدمة من الديوان الملكي

عندما يقوم المواطن بالتوجه إلي الديوان الملكي للحصول علي مساعدة منه, لابد من أن يعرف المساعدات التي يمكنه أن يحصل عليها من قبل الديوان الملكي.

المساعدة المالية: يوفر الديوان الملكي مساعدات مالية للأسر الفقيرة والتي تعاني من الدخل الضعيف. مساعدة العلاج: يستطيع المرضي أصحاب الأمراض الصعبة أن يقدموا طلب إلي الديوان الملكي للعلاج علي نفقة الحكومة السعودية. طلب عفو لمسجون: من لديه أقارب بالسجن بسبب ديون أو أي شئ بسيط ولا يستطيعون تدبير أمور مساعدته لإخراجه فيمكن أن يقدموا طلب إلي الديوان الملكي للعفو عن المسجون.

طلب مساعدة مالية من إمارة الباحة

يمكن طلب مساعدة مالية أيضاً من إمارة الباحة, حيث تعتبر إماره الباحة احد الجهات الحكومية للمساعدات.

يتم الدخول علي موقع الأمارة بالرابط التالي: إمارة الباحة.

الذهاب بعد ذلك إلي الخدمات الإلكترونية.

الدخول علي خدمة طلب مساعدة مالية وعينية من إمارة الباحة.

يتم رفع المستندات والأوراق المطلوبة مع خطاب الطلب وصورة الهوية الشخصية.

خطوات الاستعلام عن طلب للعلاج خارج المملكة العربية السعودية

يمكنك الآن أن تقوم بالاستعلام عن طلبك الذي قمت بتقديمه من قبل إلي الديوان الملكي لكي تستطيع الحصول علي فرصة للعلاج بالخارج, إذا كنت قد توافرت بك الشروط اللازمة للحصول علي فرصة للعلاج بالخارج, كل ما عليك فعله هو أن تقوم باتباع الخطوات التالية حتي تتمكن من معرفة مصير طلبك, إليكم الخطوات.

يتم الذهاب والدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

الضغط علي جملة بدا الخدمة.

يتم ادخل بعد ذلك رقم الهوية الوطنية للشخص الذي تقدم من قبل للحصول علي فرصة للعلاج خارج المملكة العربية السعودية.

تسجيل جميع المعولمات التي بدورها تساعدك للاستعلام عن طلبك السابق للعلاج بالخارج.

إسقاط القروض والديون من خلال الديوان الملكي

يقدم الديوان الملكي خدمة إسقاط القروض علي الأشخاص الذين حصلوا علي قروض من البنوك ولا يقدرون علي سدادها, حيث يحصل الكثير من الأشخاص علي قروض من البنوك وتحصل لهم ظروف ولا يستطيعون سدادها, لذا يقدم الديوان الملكي خدمة أن يقوم الشخص الحاصل علي القرض بتقديم طلب للديوان لإسقاط هذه القروض, ولكن هناك شروط للحصول علي خدمة إعفاء القروض من الديوان الملكي, وهذه الشروط هي.