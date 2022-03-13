نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهم شروط ومميزات بطاقة الراجحي الذهبية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط ومميزات بطاقة الراجحي الذهبية 1443، إذا كنت من عملاء الراجحي المميزين. فأنت بالتأكيد تريد أن تعرف الكثير عن بطاقات الراجحي الذهبية 1443. لذلك أعددنا لك عزيزة عميل بنك الراجحي ، تقرير مفصل عن البطاقات الذهبية لمصرف الراجحي وكم رصيده.

فمن المعروف أن مصرف الراجحي يحتل المرتبة العالية في قائمة أكبر وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية ، بحسب ما صرح به عملاء مصرف الراجحي. منذ تأسيسه الأول عام 1975 ، وفيما يلي سنتعرف على أنواع العروض والبطاقات التي يقدمها مصرف الراجحي.

بطاقة الراجحي الذهبية 1443

مصرف الراجحي هو أول بنك في المملكة العربية السعودية يقدم لعملائه بطاقة الراجحي الذهبية الذكية العامة في أجهزة الصراف الآلي وقارئات الباركود ونقاط البيع. فضلاً عن تقديم مجموعة متنوعة من بطاقات الائتمان لجميع عملاء الراجحي ، بما في ذلك فيزا الراجحي الذهبية 1443

بالإضافة إلي طريقة بينع الأسهم في الراجحي من الجوال 1443 من مصرف الراجحي الذي يوفر مزايا لا حصر لها للعملاء. المستلمين وسوف نقدم لكم بعض تفاصيل البطاقة الذهبية من خلال متابعتك لمقالنا في السطور التالية.

كم رصيد البطاقة الذهبية لمصرف الراجحي

يتم تحديد الرصيد المتاح للبطاقة الذهبية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء على النحو التالي:

يصدر البنك الفيزا الذهب فقط لحاملي العائد الشهري ، بشرط أن يكون الحد الأدنى لرصيد البطاقة عشرين ألف ريال سعودي ويبلغ رصيد فيزا مصرف الراجحي عشرين ألف ريال سعودي.

بالإضافة إلي تقسم الرصيد إلى قسمين، الجزء الأول هو مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي يتم تخصيصها ليتمكن العميل من الشراء من خلال نقاط البيع. أما الجزء الثاني من الرصيد وهو مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي ،كما أنه عند عرض حالة طارئة يتم استدعاءه وسحبه، ويمكن الاستفاده أيضا من عروض قرض الراجحي الجديد 2022.

شروط بطاقة مصرف الراجحي الذهبية

ضع مصرف الراجحي بعض الشروط اللازمة للعملاء الذين يريدون الحصول على الفيزا الذهبية وهي كتالي:

تحويل رواتبهم للبنك إذا أرادوا إصدار البطاقة الذهبية لمصرف الراجحي، بشرط أن يصل الحد الأدنى لرصيد العميل إلى مائة ألف ريال سعودي خلال ستة أشهر. كما يراعى أن البطاقة تصدر لأصحاب الحسابات المنشأة حديثًا بشرط ألا يقل رصيد الحساب عن 250 ألف ريال سعودي.

أيضا أن يكون العميل من المواطنين حاملي الجنسية السعودية. بالإضافة إلي شهادة توضح إجمالي دخل العميل، مع التأكيد على السمعة الجيدة للعملاء. كما أضاف شرط أخر ، وهو ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.

مميزات الفيزا الذهبية 2022

تقدم هذه البطاقة مزايا عديدة للاستمتاع بها ، منها: