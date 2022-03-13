نتائج السجون القبول النهائي 1443 للنساء عبر أبشر للتوظيف absher.sa

نتائج السجون القبول النهائي 1443، الخاصة بالنساء أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية عبر أبشر للتوظيف. وقد تم الكشف عن أسامي المقبولات رسميا بشكل مبدئي، وهذا من أجل شغل رتبة جندي من بين الوظائف الشاغرة للمشاركة في الحفاظ على الأمن العام داخل السجون وتنظيم أمور المساجين. وبقيت الآن الاجراءات الإدارية من أجل تحديد القبول النهائي. وقد ألزمت الإدارة العامة كل المترشحات المقبولات بضرورة الحضور إلى مقر لجنة القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون من أجل إجراء المقابلات الشخصية من أجل الفصل في أمرهن. مع وجوب التقيد ببعض الضوابط وتوفير المستندات المطلوبة، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن موضوع نتائج قبول السجون 1443. كما سنتطرق إلى ذكر أهم الأوراق التي يجب توفيرها يوم المقابلة، تابعوا معنا.

نتائج السجون القبول النهائي 1443

أعلنت المديرية العامة للسجون عن نتائج السجون القبول النهائي 1443 للنساء الراغبات في شغل رتبة جندي. وكان هذا من خلال بوابة أبشر للتوظيف، وتعتبر المديرية من أبرز القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة. وهي تعمل على تنظيم عمل السجون وتوجّه وتنظم كل الفرق القائمة على حراسة السجون بالمملكة. مع أنّها الجهة الأولى التي تتحمل مسؤولية السجناء منذ دخولهم للسجن، ويتم الاستعلام عن نتائج قبول السجون 1443 من خلال ما يلي:

أولا: يجب أن تقوم المتقدمة السعودية لوظائف السجون بالدخول إلى بوابة أبشر للتوظيف من خلال الإنترنت. ثانيا: يتوجب عليها أن تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لها. ثالثا: بعد ذلك يجب أن تدرج كل المعلومات الشخصية المطلوبة من المنصة، ثم تدخل رقم الطلب الخاص بها. رابعا: في الأخير ما عليها سوى أن تضغط على زر الاستعلام لتظهر النتيجة الخاصة بها لتعرف إذا ما تمّ قبولها أم لا.

المستندات الضرورية لاستكمال إجراءات التسجيل

بعد أم تتأكد المتقدمة من قبولها رسميا في نتائج السجون 1443 يجب أن توفر مجموعة من المستندات الضرورية التي تشترطها المديرية العامة للسجون. وتجدر الإشارة إلى أنّ المديرية كانت قد حددت من قبل شروط القبول لديها. من أبرز هذه الشروط الجنسية السعودية والإقامة بالمملكة وحسن السيرة والمؤهل العلمي المناسب لشغل الوظيفة، أما الوثائق التي يجب إحضارها هي كما يلي:

إحضار نموذج مطبوع عن موعد المراجعة والذي يتم استخراجه من أبشر.

بطاقة الهوية الوطنية مع صورتين عنها.

تقديم نسخة عن سجل الأسرة لوالد المتقدمة مع ضرورة توفر اسم الأم. وفي حال كانت المتقدمة متزوجة يجب أن تحضر سجل الأسرة الخاص بها.

يجب أن تحضر كل الشهادات والمؤهلات العلمية الخاصة بها. وفي حال كانت حاصلة على مؤهلات علمية من خارج أراضي المملكة يجب أن تصادق عليها وتحضر شهادة معادلة لها من وزارة التعليم السعودية.

بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى خاتمة المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع نتائج السجون القبول النهائي 1443، وهي خاصة بالنساء. وقد أعلنت عنها المديرية العامة للسجون مؤخرا. ويمكن لكل المتقدمات أن يقمن بالاستعلام عن نتائج قبول السجون 1443 عبر أبشر للتوظيف.