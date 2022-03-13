نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معايير تمويل التورق الشخصي عبر شركة تمويلية سعودية في المقال التالي

تمويل التورق الشخصي ، تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل شروط تمويل التورق السعودي للعملاء والمقيمين السعوديين للحصول على تمويل شخصي بأقساط ميسرة من خلال اليسر بدون ضامن. لمزيد من المعلومات ، يمكنك زيارة الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة أو التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل Twitter أو Facebook أو Instagram أو WhatsApp. معايير تمويل التورق الشخصي في السعودية وضعت الشركة التمويلية اليسر مجموعة من معايير تمويل التورق وهي كالآتي: يجب ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 5000 ريال سعودي

للعميل عن 5000 ريال سعودي يجب أن يكون العملاء قد عملوا في القطاع الذي يعملون فيه لمدة ثلاثة أشهر على الأقل

هذا التمويل متاح للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 60 عامًا

هذا التمويل متاح للسعوديين والمقيمين

قد يتطلب الجيش بعض الشروط ، حسب الرتبة وما إذا كان متقاعدًا. تفاصيل مميزات تمويل شركة اليسر التمويلية فيما يخص مزايا وخصائص تمويل اليسر الشيهخصي فهي موضحة كالآتي: مبلغ تمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي

يصل إلى 300 ألف ريال سعودي تمويل شخصي بدون ضامن

تقدم القروض هوامش ربح تنافسية

فترة السداد مرنة تصل إلى 60 شهرًا أي ما يعادل 5 سنوات. آلية تسجيل طلب التمويل الشخصي تسجيل الدخول إلى مؤسسة اليسر المالية

اضغط الآن على القائمة الرئيسية

اختر خيار التمويل الشحصي

اضغط على التمويل الشخصي

اضغط الآن على Tavaruk

قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة وانقر فوق “تطبيق الآن”

سترى نموذج طلب الشراء الشخصي للتمويل الشخصي “ منتجات التورق “

“ أدخل الاسم الكامل ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم الخط الأرضي وطريقة الاتصال ووقت الاتصال والجنسية ورقم الهوية أو رقم الإقامة وتاريخ الإصدار وعدد أفراد الأسرة والجنسية والحالة الاجتماعية ونوع الإقامة والمدينة والوظيفة والوظيفة القسم ، سنوات الخدمة ، التعليم ، الراتب ، الالتزامات المالية ، توافر الرهن العقاري والعديد من البيانات الأخرى

بعد وضع البيانات كافة ، ضع رمز التحقق البشري المعروض أمامك في مكانه

الآن ، قم بالنقر فوق أيقونة إرسال وسيتم الاتصال بك لإعلامك أولاً بقبول القرض ، أو يمكنك الذهاب إلى أقرب فرع للشركة والسؤال عن حالة الموظف المعني. عمر شويل - جدة معايير تمويل التورق الشخصي عبر شركة تمويلية سعودية - ثقفني

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