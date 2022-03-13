نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بموافقة فورية 20,000 ريال بالتقسيط بدون كفيل وبدون رسوم لدى اليسر للتمويل في المقال التالي
بموافقة فورية الآن يمكن الحصول على مبلغ تمويل 20 ألف ريال سعودي من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة حيث أصبح لدى الشركة العديد من العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي أو تمويل السيارات أو التمويل الأصغر وغيرها من التمويلات المتوفرة للأفراد كما توجد الكثير من التمويلات للشركات في السعودية وسوف نوضح اليوم التمويل الأصغر من شركة اليسر لأنه يمتاز بتوفيره بالعديد من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على طلب التمويل بدون كفيل غارم وبلا رسوم إدارية بالتقسيط الشهري المرن لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية كما يمنح التمويل متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية في الفترة الحالية.
شروط الموافقة على طلب التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل
من المعروف أن لكل تمويل له شروط وضوابط محددة يجب توفيرها للحصول على الموافقة المطلوبة من أجل توفير كافة المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على طلب التمويل المناسب بدون كفيل غارم سعودي أو بدون ضامن كذلك يمتاز التمويل الشخصي بأقساط شهرية ميسرة لمدة ستة وثلاثون شهر عبر شركة اليسر للتمويل أيضًا متوافق مع الشريعة الإسلامية لذلك سوف نوضح للجميع الشروط من أجل الحصول على التمويل الأصغر كما يلي:
- يجب توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 5 ألف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.
- كذلك يجب توفير فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة.
- لابد التقديم الإلكتروني من عمر 22 عام حتى 60 عام ولكن العسكريين إلى سن التقاعد العسكري في السعودية.
مميزات التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل
- التمويل الشخصي الأصغر بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.
- تمويل نقدي يصل إلى 20 ألف ريال للمواطن السعودي بدون موافقة الكفيل فقط أما المقيم بدون كفيل حتى 10 آلاف ريال سعودي.
- التمويل الشخصي إسلامي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية داخل السعودية.
- كذلك التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ستة وثلاثون شهر على الأكثر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- تمويل بدون كفيل غارم كذلك بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية إضافية على مبلغ التمويل لدى شركة اليسر في المملكة.
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