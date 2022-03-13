نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القرض العقاري المدعوم والأوراق المطلوبة للتقديم ومميزات القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط القرض العقاري المدعوم الذي يدعمه بنك من البنوك في السعودية وتعمل على تلبية رغبات المواطنين في تملك سكن مناسب وقد قامت بتقديم ميزة القرض العقاري المدعوم بمزايا وشروط للمستفيدين، ويعد القرض العقاري المدعوم هو برنامج تمويل سكني يقوم به البنك السعودي للاستثمار بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، كما انه متوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية ويمكن الحصول على تمويل برهن العقار ويعد برنامج التمويل العقاري المدعوم قد تم بالاشتراك مع كبرى البنوك السعودي حيث إنه لا يحمل فوائد بالإضافة لفترات طويلة في السداد وتمويلات وعروض مختلفة تتناسب مع كافة المواطنين بالمملكه العربية السعودية ، كما يمكن معرفة كيفية طلب قرض من صندوق التنمية العقارية 1442 شروط القرض العقاري المدعوم.

كما ان الحد الأدنى لمدة الخدمة في القطاع الحكومي: هي‎ شهر واحد والحد الأدنى لمدة الخدمة في القطاع الخاص: هي‎ 3 ‎أشهر، ويعطي هذا التمويل حامله حساب راتب بدون حد أدنى للرصيد، كما يوفر دفتر شيكات مجاني، وبطاقة صراف آلي مجانية وخاصية الوصول إلى خدماتنا المصرفية عبر الإنترنت، والهاتف المصرفي والتنبيهات عبر الرسائل القصيرة بشكل مجاني أيضا، مبلغ القرض يختلف من منتج إلى آخر، ويتوجب فتح حساب راتب وتحويل الراتب للبنك للحصول على أحد هذين المنتجين من البنك السعودي للاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك يعتمد على مقدار الدخل الشهري للمستفيد وبناء عليه يتم تحديد مقدار الدعم أو القرض السكني الذي ستحصل عليه. يمكن دوما استخدام حاسبة الدعم السكني، ويوجد الكثير من أشكال الدعم التي تقدمها الوزارة للفئات المختلفة من المواطنين سواء المدنيين أو العسكريين أو منسوبي التعليم.

شروط القرض العقاري المدعوم

،فهذا البرنامج متوفر فقط للمواطنين السعوديين المدرجين ضمن قوائم الدعم السكني لدى صندوق التنمية العقارية والذين انطبقت عليهم شروط تمويل وزارة الإسكان، ولكن يمكنك الحصول على تمويل المرابحة العقاري الخاص بالبنك السعودي للاستثماروفقا للشروط:

أن يكون المتقدم ستودى الجنسية. لا يقل راتبه الشهرى عن 12 ألف ريال سعودي. لايقل عمر المتقدم عن 20 ولا يزيد عن70 عام. يشترط ألا يقل راتبه الشهرى عن 12 ألف ريال سعودي كما يجب أن يكون الموظف على رأس العمل في أي قطاع معتمد لدى البنوك. أن لا تزيد مدة تسديد التمويل عن 30 عاما فقط وذلك في حالة حصول المتقدم على 500 الف ريال سعود يشترط أن ينطبق على الفرد شروط تمويل وزارة الإسكان. أن يكون الشخص المتقدم يعمل في أحد المصالح الحكومية أو العسكرية. المساحة الخاصة بالعقار الذي يرغب المستخدم في الحصول على التمويل هي ثمانون متر مربع. أن يتم الموافقة على تسجيل العقار باسم البنك في البداية وذلك حتى يقوم العميل بتسديد المبلغ كامل.

الأوراق المطلوبة للتقديم على القرض العقاري المدعوم

تعبئة نموذج طلب تمويل . نسخه من بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية. إذا كان المتقدم عسكري يجب توضيح الرتبة بالخطاب . كشف حساب لأخر ثلاث شهور ويشمل الكشف أخر راتب ويكون مختوم وموثق من البنك. خطاب تعريف من جهة العمل .

مميزات القرض العقاري المدعوم

ضمان على مبلغ هامش الربح اذا كان العقار بغرض الاستثمار. وثيقة تأمين تكافلي مجاناً في حالة الوفاة أو العجز الكلي، وبدون أي كشف طبي. ولكن تلك الميزة تحدث كان مبلغ التمويل لا يتجاوز 2,500,000 ريال سعودي يمنح المواطن دفعة مقدمة تتمثل في 10% للمسكن الأول أو 30% للمسكن الثاني . التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية دون فوائد أو ربا. يتم فتح حساب للمواطن الحاصل على القرض يشمل راتب بدون حد أدنى للرصيد. وجود دفتر شيكات مجاني وبطاقة صرف ألى مجانا وأيضا خاصية الوصول إلى الخدمات المصرفية بشكل إلكتروني عبر الأنترنت أو الهاتف الجوال المصرفي والتواصل من خلال رسائل قصيرة. متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. إجمالي حد الاستقطاع من الراتب 65%.

الجدير بالذكر أن خدمات الحكومة السعودية بشأن التمويل العقاري عديدة ومتعددة فالحكومة ترغب في منح الفرصة إلى أكبر عدد من المواطنين من اجل حل أزمات السكن والحصول على عقار مناسب إلى جانب منح الفرصة للمواطن فرصة دخول مجال الاستثمار العقاري كسوق جديد وتقدم الحكومة يد العون للمواطن لاختيار المجالات التي يرغب في الاستثمار فيها وأهمها المجال العقاري.

بعد الحصول على الموافقة من صندوق التنمية العقاري يتم التوجه لأقرب فرع للبنك الأهلي وتقديم الطلب . يتم الحصول على موافقة البنك الاهلي ومعاينة العقار الذي يريد العميل شراءه ويقوم البنك باخطاره عن قيمة الدعم الذي سوف يقدمه له . يتم إيداع المبلغ في حساب العميل ، ثم يقوم بشراء الوحدة ، وبعدها يتم إيداع أرباح القرض في حساب المستفيد .