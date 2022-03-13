نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وشروط الاستحقاق hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من أشهر كلمات البحث عبر محرك البحث جوجل، وذلك منذ الإعلان عن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد والجميع يبحث عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وطريقة التسجيل، وذلك حتى يتمكن من الاستفادة من دعم الضمان، وقد تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي لكي يشمل فئات لم تكن مشمولة بالدعم في النظام القديم، كما أن النظام الجديد وضع شروطاً للمستحقين حتى يصل الدعم لمستحقيه الفعليين.

تحرص المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم الدعم اللازم للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، والعمل على توفير حياة كريمة لهم من خلال تفعيل العديد من برامج الحماية الاجتماعية، ويعد الضمان الاجتماعي من أهم هذه البرامج حيث يستفيد من الدعم ملايين المواطنين السعوديين، وفيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني سوف نتناول معكم رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية hrsd.gov.sa وطريقة التسجيل وشروط استحقاق الضمان الجديد.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:-

الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية hrsd.gov.sa.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور أو النقر على تسجيل جديد في حال لم يكن لديك حساب بالفعل.

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة ورفع كافة المستندات الدالة على توافر شروط الاستحقاق.

النقر على أيقونة “البرامج” ويتم النقر على “تقديم”.

مرفق فيديوا يوضح طريقة التسجيل بالتفصيل.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

يجب أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة.

أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان.

ألا يكون مقيم في أحد دور الرعاية والإيواء.

عدم امتلاك المتقدم لأصول ذات قيمة عالية.

تقديم جميع المستندات المطلوبة والتي تؤكد استحقاقه لمعاش الضمان.

الجدية في الحصول على عمل من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة وهذا الشرط خاص بالقادرين على العمل دون غيرهم.

موقف المستفيدين القدامى من الضمان الجديد

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين القدامى التقديم في نظام الضمان الجديد، وأعطت الوزارة فرصة 6 شهور للتسجيل في النظام الجديد من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، لذلك يجب على المستفيدين القدامى سرعة التسجيل في النظام الجديد قبل انتهاء المدة المقررة، وجدير بالذكر أنه سوف يستمر صرف الدعم للمستحقين القدامى حتى يتم نقلهم على النظام الجديد إذا تم قبولهم.