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عاجل الأن:- موعد ظهور نتائج الأهلية على منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443، كان قد أصبح الآلاف داخل المملكة يتساءلون عن ذلك الموعد المخصص لظهور نتائج الأهلية من خلال المنصة التي قد تم إطلاقها خصيصاً من الضمان الاجتماعي المطور بهدف إعلان نتائج طلبات الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان خلال الفترة الماضية عن قبول مجموعة من الطلبات الجديدة للحصول على الضمان الاجتماعي المطور، وذلك على أن يتم الصرف له خلال فترة أقصاها الأسبوع القادم بإذن الله، وفي السطور الآتية سوف نستعرض معكم المزيد من التفاصيل حول موعد ظهور نتائج الأهلي على منصة الضمان الاجتماعي المطور، فتابعوا معنا الآتي.
عاجل الأن:- موعد ظهور نتائج الأهلية على منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443
مؤخراً كان قد تلقى عدد من الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم الذي سوف يتم تقديمه من الضمان الاجتماعي المطور بعض الرسائل النصية التي تفيد بأنهم قد تم قبولهم للحصول على الدعم المقدم، كما قد تضمنت تلك الرسائل أيضًا على الموعد المحدد من قبل الضمان الاجتماعي لإيداع الدعم بالحساب الخاص بالمستحقين، وهو سوف يكون في الأسبوع القادم كما ذكرنا.
ما هي الشروط الخاصة بالحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور
هناك عدة شروط قد تم وضعها حتى يتم حصول الأشخاص المستحقين داخل المملكة العربية السعودية بالحصول على الدعم، وكانت قد جاءت أبرز وأهم تلك الشروط كما يلي:
- لابد أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم يحمل الجنسية السعودية، ويكون الشخص مقيمًا داخل المملكة بشكل دائم، يمكنه الحصول على الدعم، وذلك باستثناء (المرأة التي لا تحمل الجنسية السعودية والمتزوجة من رجل سعودي، وكذلك المرأة الأرملة أو المرأة المطلقة التي لا تحمل الجنسية السعودية ولكن لديها أبناء يحملون الجنسية السعودية، كما أن أبناء المرأة الأرملة وكذلك أبناء المرأة المطلقة السعودية المتزوجة من رجل زوج غير سعودي، في حالة الأشخاص من ذوي الإعاقة أو الأيتام وكذلك الأرامل اللاتي لديهن أطفال الأيتام ولديهم بطاقات تنقل.
- لابد أن لا يقل الدخل للشخص المتقدم سواء المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى للمعاش وهو يقدر بـ 1100 ريال، أما في حالة كان المتقدم عائل للأسرة، فهنا لابد أن لا يزيد دخله عن 550 ريالًا للفرد الواحد داخل الأسرة.
- ضرورة استيفاء كافة متطلبات الوزارة الخاصة بالتقديم.
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