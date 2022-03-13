عاجل الأن:- موعد ظهور نتائج الأهلية على منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443، كان قد أصبح الآلاف داخل المملكة يتساءلون عن ذلك الموعد المخصص لظهور نتائج الأهلية من خلال المنصة التي قد تم إطلاقها خصيصاً من الضمان الاجتماعي المطور بهدف إعلان نتائج طلبات الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان خلال الفترة الماضية عن قبول مجموعة من الطلبات الجديدة للحصول على الضمان الاجتماعي المطور، وذلك على أن يتم الصرف له خلال فترة أقصاها الأسبوع القادم بإذن الله، وفي السطور الآتية سوف نستعرض معكم المزيد من التفاصيل حول موعد ظهور نتائج الأهلي على منصة الضمان الاجتماعي المطور، فتابعوا معنا الآتي.

عاجل الأن:- موعد ظهور نتائج الأهلية على منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443

مؤخراً كان قد تلقى عدد من الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم الذي سوف يتم تقديمه من الضمان الاجتماعي المطور بعض الرسائل النصية التي تفيد بأنهم قد تم قبولهم للحصول على الدعم المقدم، كما قد تضمنت تلك الرسائل أيضًا على الموعد المحدد من قبل الضمان الاجتماعي لإيداع الدعم بالحساب الخاص بالمستحقين، وهو سوف يكون في الأسبوع القادم كما ذكرنا.

ما هي الشروط الخاصة بالحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور

هناك عدة شروط قد تم وضعها حتى يتم حصول الأشخاص المستحقين داخل المملكة العربية السعودية بالحصول على الدعم، وكانت قد جاءت أبرز وأهم تلك الشروط كما يلي: