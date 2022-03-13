نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاعتراض على رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ مشكله واجهها العديد من المواطنين بعد رفض طلبهم دعم الضمان الاجتماعي المطور وبناء على الشكاوي والاستفسارات المتعددة من قبل المواطنين السعوديين مستحقي الدعم مكتملي الأهلية والاستحقاق طبقًا لشروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد، أصدرتاليوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضيحًا من خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي الإلكتروني تويتر تبين به خطوات تقديم طلب الاعتراض على رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي عبر الرابط الرسمي لتقديم الاعتراض.

خطوات الاعتراض على رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور 2022

إضافة لما سبق فللمواطنين المستحقين الدعم مكتملي الأهلية والاستحقاق في حال واجهتهم مشكلة رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور بإمكانهم تقديم طلب اعتراض عن طريق الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالضغط على رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور. كذلك القيام بالنقر على أيقونة برنامج الدعم الخاص بي. يلي ذلك الضغط على خانة برنامج الضمان الاجتماعي. أيضًا النقر على أيقونة الأهلية والاستحقاق. يلي ذلك النقر على خانة استعراض تفاصيل دورة الأهلية. كذلك قم بإرافق كافة المستندات والأوراق المطلوبة طبقًا للاعتراض المراد تقديمه. في النهاية النقر على أيقونة تسليم الاعتراض.

أسباب وفق معاش نظام الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 2022م

في الختام فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبرز أسباب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ تتمثل في التالي:

أولًا إذا تخلف أحد شروط استحقاق صرف المعاش للمستفيد.

كذلك في حال إذا تم التحقق من الأوراق والمستندات المقدمة من المستفيد المستقل أو الأسرة وثبت أنها غير صحيحة.

أيضًا في حال إذا ثبت أن المستحق غير ملتزم بخطة تأهيل استحقاق صرف المعاش.

كما يتوقف صرف المعاش في حال وفاة صاحب الاستحقاق.

كذلك يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في حال تنازل المستحق عن المعاش بإرادته.

أيضًا في حال تأخر المستحق مستفيد المعاش من تحديث بياناته في خلال مدة زمنيه أقصاها 30 يوم من تاريخ علمه بضرورة تحديث بياناته الشخصية من قبل الوزارة.

في حال كان المستحق يقيم في إحدى دور الرعاية بالمملكة أو الإيواء أو المراكز العلاجية.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022

كذلك عن الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتي يجب توافرها في المستفيدين مستحقي الدعم نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا يجب على المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون المستفيد من الدعم مقيم إقامة كاملة على أراضي المملكة العربية السعودية. كذلك يستحق الدعم كل من أصبح في سن الشيخوخة. كما ينطبق شروط الاستحقاق على المطلقة والأرملة وزوجة المفقود وزوجة الغائب وزوجة مدمن المواد المخدرة. أيضًا يستحق معاش الضمان الاجتماعي المرأة المطلقة وتعول أبناء، كذلك الأرملة وتعول أيتام. كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة. كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان. في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 2022

في نفس السياق السابق ذكره فإن رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور والتسجيل الإلكتروني في الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية 1443هـ، واحتساب المعاش المستحق من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو كالتالي:

أولًا القيام بالدخول على رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور https://sbis.hrsd.gov.sa/.

كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد.

يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال.

قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحقين من الأفراد والأسر.

للتسجيل في النظام:https://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/OpsjH6Y6q9 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحقين من الأفراد والأسر.

للتسجيل في النظام:https://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/OpsjH6Y6q9 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021

منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية أكدت أنه في حال اختلاف بيانات المستفيد أو معايير الاستحقاق بين النظامين القديم والمطور لم يتم الانتقال، والجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور تم تدشينه كونه يحمل العديد من المزايا نذكرها بالترتيب التالي: