أسعار البنزين الجديدة لشهر مارس 2022 من خلال تحديث شركة أرامكو Aramco بالسعودية

بحث العديد من الأشخاص السيارات عن أسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية لشهر مارس، حيث مع زيادة أسعار المنتجات والحرب التي أقامت بين روسيا وكوريا جعلت جميع الأسعار الخاصة بالبنزين والنفط ومنتجات الطاقة بشكل عام، حيث زاد سعر البنزين بالمملكة بشكل هائل في الشهور الماضية ارتفاع ملحوظ جعل البعض من التجار تستغل فرصة الغلو وتزيد عن السعر الأصلي، ويعد البنزين من أهم المتطلبات التي يحتاج إليها جميع المواطنين الآن في هذا العصر لإمداد سيارتهم بالبنزين وأيضا يستخرج منه مواد أخرى تستخدم في الحياة اليومية لذلك أصبح من أساسيات الحياة، وفي هذا المقال سنقدم لكم كافة أسعار البنزين الحالية لشهر مارس داخل المملكة العربية السعودية فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل بخصوص جميع الأسعار.

أسعار البنزين الجديدة لشهر مارس 2022

من الجدير بالذكر أن أسعار البنزين يتم تحديثها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وسوف تجد جميع الأسعار المذكورة في اللائحة التنفيذية للأسعار الخاصة بالمملكة العربية السعودية، وهي كالتالي:

وصل سعر بنزين من النوع ٩١ إلى حوالي ٢.١٨ ريال سعودي.

بلغ سعر بنزين من النوع ٩٥ حوالي ٢.٣٣ ريال سعودي للتر الواحد.

وكما زاد سعر الديزل عن الشهر الماضي ووصل إلى حوالي ٠.٦٣ ريال سعودي.

ووصل سعر الغاز الذي ينتمي إلى مستخرج البترول السائل إلى حوالي ٠.٧٥ ريال سعودي.

بلغ سعر الجاز في المملكة العربية السعودية حوالي ٠.٧١ ريال سعودي وهو انخفض عن الشهور الماضية.

أسعار البنزين بعد تحديث شركة أرامكو

كما أن جميع هذه الأسعار مستمرة بداء تنفيذها طبقا للائحة التي أعلنت عنها وزارة البترول داخل المملكة العربية السعودية بداية من يوم 10 من شهر مارس الحالي حتى يوم ١٠ من شهر أبريل، وقد أعلنت لجنة النظام الملكي عن وضع عقوبات صارمة لجميع التجار ومنافذ بيع البترول لمن يتجاوز اللائحة التنفيذية للأسعار الخاصة بالبنزين والنفط والتي من ضمنها دفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ألف ريال سعودي أو السجن لمدة خمس شهور، وأكدت وزارة التجارة أن شرطة أرامكو سوف تنفذ جميع العقوبات بداية من هذا الشهر الحالي.