أسرع تمويل شخصي بدون ضامن حتى 300 ألف ريال مقدم من شركة النايفات للتمويل. وهي من شركات التمويل المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي ومرخصة من قبل الهيئة الشرعية. وتقدم الشركة مجموعة من التمويلات منها تمويل الأفراد بهامش ربح تنافسي وأقساط ميسرة ويمتاز بالسهولة والمرونة في الحصول عليه بدون كفيل. وبشكل يتوافق مع احتياجات والتزامات العملاء المالية. ويكون التسديد وفقًا لنظام التعاقد وبضوابط محددة وسوف نوضح ذلك بالسطور المُقبلة:

أسرع تمويل شخصي بدون ضامن حتى 300 ألف ريال

تقدم شركة النايفات تمويل الأفراد بالمزايا الآتية:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من قبل الهيئة الشرعية للشركة.

التمويل يصل حتى 300 ألف ريال بوجود ضامن و100 ألف ريال دون الحاجة لكفيل.

سرعة بإنهاء الإجراءات والمرونة الكاملة في دفع الأقساط.

تقدم الشركة خطط سداد مرنة وميسرة على أقساط شهرية تصل حتى 60 شهر.

تقدم الشركة هامش ربح تنافسي .

التمويل متاح للجميع الموظفين بالقطاعين العام والخاص داخل المملكة.

والشركة خاضعة للرقابة ومعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي.

شروط الحصول على تمويل شخصي النايفات

يمكن الحصول على التمويل الشخصي من النايفات بالمعايير الآتية:

لابد أن يكون المتقدم لطلب التمويل موظف بالقطاع العام أو الخاص.

ألا يقل عمر العميل عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام عند سداد أخر قسط.

ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال للقطاع الحكومي و7000 ريال بالقطاع الخاص.

لابد من امتلاك سجل ائتماني جيد .

استكمال إجراءات طلب التمويل.

يكون على رأس عمل بمدة لا تقل عن 3 شهور للعاملين بالقطاع الحكومي بالمملكة.

طلب تمويل النايفات

يمكن طلب تمويل شخصي أفراد من شركة النايفات من خلال رابط الشركة الإلكتروني بالخطوات الآتية:

الدخول على رابط شركة النايفات. واختر منتجاتنا ثم اختر تمويل الأفراد والنقر على طلب التمويل

ملء الطلب كاملًا ثم التقديم بالطلب وانتظر حتى يتم النظر في الطلب والاتصال بك.

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