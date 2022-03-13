نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الزوجة الأجنبية من دعم حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن يعد واحداً من البرامج الاجتماعية الهامة للكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث توفر القيادة السعودية برنامج حساب المواطن كدعم اجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً داخل المملكة، ويحرص البرنامج كل فترة زمنية على استحداث بعض التعليمات التي تخص المستفيدين من البرنامج، مثل مواعيد الصرف الخاصة بالبرنامج أو إضافة التابعين للبرنامج أو التسجيل لأول مرة في برنامج حساب المواطن وغيرها من الخدمات الأخري، وقد سالت احدي المواطنات في المملكة من خلال المنصة الرسمية لحساب المواطن على توتير، عن مدي إمكانية تسجيل الزوجة الأجنبية في برنامج حساب ومدي القبول الخاص بالتسجيل، وجاء رد حساب المواطن في التفاصيل التالية.

موقف الزوجة الأجنبية من دعم حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن، بأنه تستطيع الزوجة الأجنبية أن تستفيد من برنامج حساب المواطن والحصول على الدعم النقدي الذي يقدمه البرنامج، ويتم ذلك عن طريق إضافة الزوجة كتابع مع الزوج، وقد جاء ذلك الرد بعد سؤال احدي السيدات عن مدي إمكانية أن تحصل الزوجة الأجنبية على استحقاق دعم حساب المواطن، وما هو مبلغ الدعم الذي ستحصل عليه الزوجة، وجاء الرد بالموافقة على تسجيل الأجنبية في البرنامج وتوجيه ذلك الدعم للمستفيد الرئيسي وهو رب الأسرة.

نسبة تسجيل الأفراد من أرباب الأسر

وصلت نسبة الصرف التي تخص البرنامج لفئة أرباب الأسر حوالي 92%، فيما وصلت النسبة المرتبطة بربات الأسر إلى نسية 8%، بينما بلغت نسبة صرف الإناث المستقلات نسبة 45% ومن الذكـور المستقلون بلغت النسبة 55%، وقد أكد البرنامج بأن نسبة 83% من إجمالي عدد الأفراد المستقلين قد حصلوا على أهلية الاستحقاق الذي يخصهم، فيما يوجد نسبة 17% قد حصلوا على دعم جزئي من مستحقات البرنامج المالية.

أهلية الاستحقاق في برنامج حساب المواطن

اشترط برنامج حساب المواطن عن تسجيل مستفيدين جدد، أن يكون الشخص المسجل في البرنامج حاملاً للجنسية السعودية، مع موافقة البرنامج على استثناء ابن أو الابنة من المواطنة السعودية واستثناء الزوج والزوجة الأجنبية وممن يحملوا بطاقات التنقل، وقد اشترط البرنامج أن يتواجد ويقيم الشخص بشكل دائم ومستمر في المملكة العربية السعودية على أن لا تتعدي فترة إقامته بخارج المملكة عن فترة 90 يومًا بالعام، مع عد إيداع المتقدم للبرنامج بأي من أدوار الإيواء الحكومية أو بأي من السجون داخل المملكة.