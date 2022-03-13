طريقة التسجيل في الدعم السكني والأراضي السكنية المجانية 2022

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عمر شويل - جدة التسجيل في الدعم السكني والأراضي السكنية المجانية من الأمور التي يتسارع عليها المواطنين في الأراضي السعودية، وذلك بعد تقديم وزارة الإسكان بالمملكة تسهيلات وخدمات متميزة لكافة المواطنين من الطبقات المختلفة سواء كانت ميسورة الحالة أو متوسطة أو فقيرة، ونذكر لكم من خلال هذا المقال العديد من خدمات الإسكان في المملكة وآلية التسجيل في الدعم السكني، كما نقدم لكم باقة متنوعة من مبادرات التمويل السكني الجديد الذي تم الإعلان عنها مؤخراً في وزارة الإسكان إضافة على ذلك نقدم لكم عبر موقع ثقفني الشروط والمستندات الواجب تقديمها للحصول على الدعم السكني الجديد.

التسجيل في الدعم السكني والأراضي المجانية

يستطيع المواطن أو المواطنة السعودية التقدم بطلب الدعم سكني في وزارة الإسكان بناء علي ضوابط التسجيل المحددة التي سنوضحها إليكم في الفقرات التالية، ويتم التسجيل وفقاً إلى عدة نقاط كالتالي:

التسجيل عبر موقع وزارة الإسكان ثم اختيار البرامج والمبادرات ومنها سكني. تسجيل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ثم الضغط علي كلمة (التحقق). القيام بتسجيل البريد الإلكتروني ثم كلمة المرور. تسجيل رقم الجوال ثم التحقق من الرمز المرئي. الضغط على (التقديم على الدعم السكني). القيام بالضغط على كلمة (أوافق) على الشروط والأحكام. بعد الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة يجب على المتقدم الإجابة على الأسئلة التي تخص المسكن الحالي وصحة البيانات والمعلومات المطلوبة. في النهاية تصلك رسالة توضح لك فيها الانتهاء من إتمام عملية التسجيل في حالة الموافقة تصلك رسالة مكتوب فيها (تهانينا انت الآن مؤهل للحصول على الدعم السكني).

التسجيل في الأراضي السكنية المجانية

يتم عملية التسجيل في الأراضي السكنية من خلال زيارة موقع وزارة الإسكان ثم الضغط مباشرة على القائمة الرئيسية للصفحة واختيار من بين الخيارات المتاحة البرامج والمبادرات والتي من خلالها تتمكن من الدخول على موقع سكني والذي يتوجب بعدها تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية الوطنية، والذي بدورة يتم تحويلك إلي التسجيل عبر بوابة نفاذ.

التسجيل في الدعم السكني والحلول السكنية

تقدم وزارة الإسكان مجموعة متنوعة من الحلول السكنية والتي تسهم بشكل واضح فى نجاح خطة فى زيادة نسب التملك السكني للمواطنين السعوديين مع قدوم عام 2030م، طبقا إلي لائحة الدعم السكني الجديدة وتأتي على رأس هذه الخدمات التالي :

1. وحدات تحت الإنشاء

أحد الحلول السكنية المتميزة التي تلقي أعجاب الكثيرين حيث يتمكن المواطن من شراء الواحدة السكنية أثناء عملية البناء أو التطوير ويتم إيضاح نموذج الوحدة السكنية قبل بدء التنفيذ والتزام المطور العقاري بالعمل وفقاً لما هو منصوص عليه من مواصفات والصورة النهائية للوحدة السكنية، تتميز الوحدات تحدت الإنشاء بالعديد من المزايا وفقاً إلى الشروط التي من أهمها وجود القدرة الشرائية للمواطن وتوافق الوحدة السكنية مع شروط الجهة التمويلية، كما أكدت الوزارة علي موعد نزول الدعم السكني والفئات المستحقة من هذا الدعم.

مميزات الوحدات تحت الإنشاء

خفض التكاليف حيث تتحمل المملكة قيمة ضرائب القيمة المضافة وفي حالة ارتفاع السعر عن 850 ألف ريال يتحمل المواطن الباقي.

الحصول على وحدة سكنية تمتاز بالجودة العالية.

إيقاف حد المضاربة في الأسواق والذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات.

خطوات الحصول على وحدات سكنية تحت الإنشاء

يتمكن المواطنين السعوديين التقديم في الوحدات السكنية تحت الإنشاء من خلال القيام بتنفيذ 5 خطوات بسيطة كما بالصورة السابقة، وهي التسجيل في سكني، واختيار المنتج السكني وطباعة عرض السعر، على جانب آخر أتاحت وزارة الإسكان ضوابط وشروط إلي الدعم السكني للعسكريين.

2. الوحدات السكنية الجاهزة

طبقاً إلى رغبات الكثيرون في الحصول على وحدة سكنية جاهزة وفرت وزارة الإسكان بالمملكة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوحدات السكنية الجاهزة والتي تتميز بسرعة حصول المواطن على المسكن، والسماح المواطن بالاختيار المكان المناسب للمسكن الذي يرغب في الحصول عليه، بشرط أن تكون الوحدة السكنية متوافقة مع أحكام الشروط التمويلية.

طريقة التقديم في الوحدات السكنية الجاهزة

يستطيع المستفيدين التسجيل في الحصول على الوحدات السكنية الجاهزة عبر عدة إجراءات بسيطة بداية من التسجيل في المنصة الإلكترونية سكني واختيار المنتج السكني والقيام بتسجيل كافة المعلومات والبيانات المطلوبة.

3. البناء الذاتي

لزيادة امتلاك المواطنين السعوديين الوحدات السكنية أتاح برنامج سكني منتج البناء الذاتي للمواطنين والذي يتكون من سلسلة تشرف عليها وزارة الإسكان بداية من حصول المواطن على الأرض السكنية ثم القرض العقاري المدعوم نهاية من التصميمات المعمارية والهندسية، ويتميز منتج البناء البناء الذاتي بتمكين المستفيد من المسكن حسب الأسعار الجديدة لكل مرحلة، إضافة على ذلك زيادة سرعة التملك السكني للمستفيد، يتمكن المواطنين السعوديين الراغبين في التسجيل زيارة موقع سكني وإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية والتحقق من الرمز المرئي حيث يتم التسجيل في الدعم السكني عبر بوابة نفاذ كما في الصورة التالية.

4. فلل الوزارة الجاهزة

أطلقت وزارة الإسكان بالمملكة العديد من المشاريع السكنية البالغ عددها 45 مشروع يضم أكثر من 14098 وحدة سكنية للمواطنين السعوديين المستحقين للدعم، حيث تم تصميم هذه الوحدات السكنية طبقا إلى أعلى المعايير والتصميمات السكنية الجديدة، والتقليل التكاليف على المستفيدين أعلنت الحكومة السعودية تحمل الضرائب المضافة والتي يقل ثم الوحدة السكنية عن 85000 ألف ريال، فيما يتحمل المستفيد الضرائب التي يزيد سعر الوحدة عن هذا المبلغ، علما بأن المستفيدين يحصلون على نوعين من الدعم بداية من تخفيض سعر الوحدة السكنية، إضافة على ذلك يحصل المستفيد على دعم مالي كبير حسب المبادرات السكنية لكل مستفيد بشرط أن تتوافق هذا الوحدات مع شروط الدعم السكني.

خطوات التقديم على الفلل الجاهزة

كما ذكرت لكم سابقاً أن آلية التسجيل في الدعم السكني فى منتجات وزارة الإسكان للحصول على الوحدات السكنية شبه واحدة بداية من الدخول على المنصة الإلكترونية سكني نهاية باختيار الوحدة السكنية الجديدة التي تلائم احتياجات المواطن سواء من حيث المساحة أو المكان المناسب للمسكن أو سعر أو تمويل الوحدة الراغب في اقتنائها، وفقاً إلى مبادرات الدعم السكنيالتي توفر الكثير من الاسهامات السكنية الجديدة والمدعومة من الوزارة.

5. التمويل القائم

ويهدف هذا التمويل إلى تحويل التمويل القائم إلي تمويل مدعوم الأرباح من أهم مميزات هذا التمويل هو حصول المستفيدين على 14 ألف ريال سعودي وإنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى الرجوع إلى جهات التمويل العقاري، حيث يتمكن المواطن السعودي من التسجيل في الدعم السكني عبر إتباع الخطوات التالية:

يجب على المتقدم التسجيل في سكني وتعبئة النموذج الخاص بالتقديم وفي حالة الانتهاء من الإجراءات يتم التوجه إلى الفرع لتوقيع العقود، على جانب أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة عن الحالات التي يسمح لها بالأعفاء من السداد قيمة الوحدة السكنية، والتي جاءت وفقاً لبعض البنود المنصوص عليها في القانون الخاص بالدعم السكني.

الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية

يتمكن المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالتسجيل والدخول في سكني والتسجيل في الدعم المتاح في وزارة الإسكان من خلال اتباع التالي:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان housing.gov.sa الضغط علي طلب الدعم السكني. تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسبق في حالة لم يكم لديك حساب يجب إنشاء حساب. تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية. يتطلب منك تسجيل بعض البيانات الأخري مثل رقم الجوال والاسم.

شروط الدعم السكني

اشترطت وزارة الإسكان في اللائحة الجديدة على شروط الدعم السكني للعزاب أن يكون عمر المتقدم يجب أن لا يقل عن 25 عام أضافه عن تواجد المستفيد بأرض خادم الحرمين الشرفين بصفة مستمرة ولا يتم مغادرتها مدة زمنية طويلة تتجاوز 3 اشهر ألا في حالة قيام المستفيد بالعلاج أو بوظيفة تتبع الحكومة السعودية أو ما شابه ذلك.

حاسبة الدعم السكني

يتمكن كل مواطن يحمل جنسية سعودية يرغب في التعرف على قيمة الدعم السكني الدخول على حاسبة الدعم السكني وإضافة البيانات المطلوبة كما فى الصورة التالية:

وبعد الانتهاء من ذلك نقوم بتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة يجب على المتقدم الضغط على الموافقة على الشروط الأحكام.

طرق التواصل مع وزارة الإسكان السعودية

فتحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية العديد من خطوط التواصل بينها وبين المواطنين السعوديين الراغبين في الاستفادة من الخدمات العديدة التي توفرها للمواطنين والتي تأتي في مقدمتها الدعم السكني، لذا يمكنك الآن بسهولة ويسر من خلال الرابط التالي التعرف علي طرق التواصل مع سكني ما بين رقم موحد وخدمة راسلنا والتي يمكنك الإستفادة منها عبر موقع سكني الإلكتروني، بالإضافة إلي خدمة عناية المستفيدين.

وصلنا معكم إلي الختام ندعوك جميعا التسجيل في الدعم السكني بالسعودية للإستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان المتعددة، وإذا واجهتكم أي مشاكل أكتبها في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال طريقة التسجيل في الدعم السكني والأراضي السكنية المجانية.