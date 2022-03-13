نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية للحصول علي المساعدات وشروط مساعدات السيارة والمسكن في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية للحصول علي المساعدات، تلك المؤسسة التي تقدم العديد من المساعدات لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، حيث توفر اليهم مسكن ملائم للظروف الحياتية ووسيلة نقل والعديد من المساعدات الأخري وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة في عملية التسجيل، فيما حددت المؤسسة بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول علي المساعدات الإنسانية.

حيث تسعي مؤسسة الوليد الخيرية في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في مساعدة ومساندة المواطنين والمقيمين بداخل الأراضي السعودية، لهذا نحاول معكم جاهدين في تقديم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية من حيث الشروط والضوابط وكذلك طريقة التسجيل.

التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول علي المساعدات

أتاح موقع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية التسجيل لكافة المواطنين الراغبين في الحصول علي المساعدات الإنسانية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي رابط مؤسسة الوليد الخيرية. الضغط علي (تسجيل جديد). تسجيل البيانات المطلوبة الموضحة أمامك والتي شملت (الاسم رباعي، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، تأكيد البريد الإلكتروني، رقم الجوال، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور) الضغط علي (تسجيل).

شروط الحصول علي مساعدات المسكن من مؤسسة الوليد

حددت مؤسسة الوليد العديد من المعايير والضوابط الواجب الالتزام بها للحصول علي مساعدات المسكن وشملت تلك الشروط التالي:

يجب أن لا يكون المتقدم يمتلك وحدة سكنية. ينبغي أن يزيد دخل المتقدم عن 3000 ريال سعودي. في حالة حصول المستفيد علي الوحدة السكنية لا يجوز بيعها أو القيام بتأجيرها. يجب أن لا تنطبق علي المتقدم شروط وزارة الإسكان.

شروط الحصول علي مساعدات السيارة أو وسيلة نقل

اشترط مؤسسة الوليد عجة ضوابط لتوفير مساعدات وسائل النقل للمتقدمين والتي جاءت كالتالي:

يجب أن لا يتجاوز دخل المتقدم للحصول علي السيارة عن ثلاثة الأف ريال سعودي.

يشترط أن لا يكون المستفيد لديه سيارة مكتوبة باسمة أو وسيلة مواصلات اخري.

يجب أن يكون علي المتقدمين ألا يكونوا قد استفادوا من قبل من تلك المساعدات.

رقم التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

يتمكن كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية التواصل مع مؤسسة الأعمال الخيرية الوليد بن طلال من خلال الاتصال بالرقم التالي (966112110000) حيث تستقبل المؤسسة كافة شكاوى المواطنين الراغبين في الحصول علي الدعم المادي والمعنوي وخاصة الفقراء والأرامل والمطلقات وكذلك أصحاب الدخل المنخفض من مواطني المملكة العربية السعودية.

تنبيه هام قبل ختام هذا التقرير في حالة وجود أي استفسار اكتبه في التعليقات أسفل مقال التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية للحصول علي المساعدات وشروط مساعدات السيارة والمسكن.