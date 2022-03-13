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يارس 2021 هي السيارة الأكثر اعتمادية وتوفيرا في صرفية الوقود من تويوتا بالسعودية، ونجحت يارس في الحصول على سمعتها بفضل سنوات وسنوات من العطاء كان أخرها في موديل 2022 القوي والموديل الذي سبقه موضوع مقالة اليوم وهو موديل 2021، وتعد السيارة من السيارات ذات سعر إعادة البيع القوي حيث لا يعد شرائها نهاية المطاف ولكن يمكن بيعها مرة أخرى بدون خسارة تذكر أمام المدة التي سوف يتم استعمالها بها. يارس 2021 للتنازل بقسط شهري رخيص تويوتا يارس رخيصة هناك سيارة يارس في الرياض بقير اتوماتيكي ممشى السيارة هو 25 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه موديل السيارة هو 2021، لون السيارة أبيض لؤلؤي، بها صدمة جانبية في الرفرف الأيسر.

السيارة بالتقسيط من عبداللطيف جميل وهي للتنازل بدون مقابل إطلاقا.

المدفوع من أقساط السيارة هما 4 أقساط والسيارة على 4 سنوات، وقسط السيارة هو 1200 ريال سعودي.

حالة البودي والمحرك وناقل الحركة جيدة وليست عليهم ملاحظة باستثناء الصدمة المذكورة فيما سبق. سيارات تويوتا يارس للتنازل بدون مقابل بحالات جيدة بدون ملاحظات بممشى قليل هناك حالة أخرى في تبوك السيارة بحالة الوكالة من الخارج وبدون ملاحظات نهائيًا على صعيد البودي.

وفي الوقت نفسه السيارة بقير اتوماتيكي، ممشى السيارة هو 32 ألف كيلومتر.

السيارة بمحرك بنزين وهي للتنازل بدون مقابل وهي تابعة للبنك الأهلي بقسط شهري 750 ريال.

كذلك السيارة باللون الأبيض والحالة من الداخل بدون ملاحظات وجميع الكالميات بحالة جيدة.

تكييف السيارة بحالة الوكالة بدون ملاحظات. يارس الاقتصادية الاعتمادية للتنازل بدون مقابل بأقساط رخيصة هناك حالة أخرى في أبها بقير اتوماتيكي، ممشى السيارة هو 20 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه موديل السيارة 2021، الفئة y ستاندر، السيارة دفع أمامي.

كذلك السيارة تحتوي على جناح خلفي، السيارة تتبع البنك الأهلي السعودي، القسط هو 676 ريال.

السيارة ليست عليها فوائد لأنه تم شرائها على عرض من وكالة تمويل عبداللطيف جميل بالسعودية.

المتبقى على السيارة هو 56 ألف ريال سعودي، تحتوي السيارة على فرامل abs وحساس كفرات.

كذلك تحتوي على حزام امان وتحتوي على نظام ثبات إلكتروني. عمر شويل - جدة يارس 2021 للتنازل بدون مقابل بأسعار تحبس الأنفاس.. صارت أرخص - ثقفني

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