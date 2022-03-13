شروط الحصول على مساعدة الوليد بن طلال وطريقة الاستعلام عنها وأرقام التواصل. هناك الكثير من المؤسسات والمنشآت التي تعمل على تقديم المساعدات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تتميز الحكومة السعودية بحرصها الدائم والمستمر على مساعدة المواطن السعودي في توفير مختلف متطلباته واحتياجاته الشخصية. ولذلك فنجد الكثير من المؤسسات التي تقوم بتقديم له يد العون للإرتقاء بحياته الاجتماعية. كما تعتبر مؤسسة الوليد الخيرية هي أحد أهم هذه المؤسسات. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط المطلوبة للحصول على مساعدة منها. وكذلك طريقة الاستعلام عن المساعدة وأرقام التواصل مع المؤسسة. كما يمكنك التعرف أيضاً على خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية للحصول على سكن وسيارة وأهم الشروط المطلوبة.

شروط الحصول على مساعدة الوليد بن طلال

تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال التكافلية الخيرية هي أحد أهم المؤسسات التي تقوم على مساعدة المواطن السعودي. ومن الجدير بالذكر أن هذه المؤسسة قد تم إنشاؤها بهدف توفير الأعمال الخيرية وكذلك البرامج التكافلية للمواطنين. ونظراً لوجود عدد كبير من الأسر ذات الدخل المحدود أو المنخفض داخل المملكة. فيبحث الكثير عن الشروط المطلوبة لكي يتمكن من الاستفادة بمساعدة المؤسسة. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يشترط أن يقل الدخل الشهري للأسرة عن 3 آلاف ريال سعودي

كما يجب عدم امتلاك الأسرة للعقارات

وكذلك يجب ألا يمتلك المتقدم سيارة خاصة به

يجب عدم التقديم على دعم الإسكان أكثر من مرة

كما يجب توافر جميع الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة الإسكان

كما يجب عدم بيع المستفيد الوحدة الحاصل عليها أو التصرف فيها.

خطوات الاستعلام عن المساعدة

كما يتمكن المتقدم بطلب للحصول على المساعدة السكنية من قبل المؤسسة أن يقوم بالاستعلام عنها لمتابعة الطلب. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام عن المساعدة كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية ثم الدخول على خيار المستفيدين اختيار رقم الدفعة الدخول على خيار برنامج الإسكان وسوف تتمكن من معرفة جميع الأسماء التي تم الموافقة عليها للحصول على المساعدة.

أرقام التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال

كما تقدم مؤسسة الوليد الخيرية ميزة إمكانية التواصل معها من خلال الهاتف. ويمكننا عرض أرقام الهاتف للتواصل مع المؤسسة كما يلي: