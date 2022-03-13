نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على مساعدة الوليد بن طلال وطريقة الاستعلام عنها وأرقام التواصل في المقال التالي
شروط الحصول على مساعدة الوليد بن طلال وطريقة الاستعلام عنها وأرقام التواصل. هناك الكثير من المؤسسات والمنشآت التي تعمل على تقديم المساعدات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تتميز الحكومة السعودية بحرصها الدائم والمستمر على مساعدة المواطن السعودي في توفير مختلف متطلباته واحتياجاته الشخصية. ولذلك فنجد الكثير من المؤسسات التي تقوم بتقديم له يد العون للإرتقاء بحياته الاجتماعية. كما تعتبر مؤسسة الوليد الخيرية هي أحد أهم هذه المؤسسات. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط المطلوبة للحصول على مساعدة منها. وكذلك طريقة الاستعلام عن المساعدة وأرقام التواصل مع المؤسسة. كما يمكنك التعرف أيضاً على خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية للحصول على سكن وسيارة وأهم الشروط المطلوبة.
شروط الحصول على مساعدة الوليد بن طلال
تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال التكافلية الخيرية هي أحد أهم المؤسسات التي تقوم على مساعدة المواطن السعودي. ومن الجدير بالذكر أن هذه المؤسسة قد تم إنشاؤها بهدف توفير الأعمال الخيرية وكذلك البرامج التكافلية للمواطنين. ونظراً لوجود عدد كبير من الأسر ذات الدخل المحدود أو المنخفض داخل المملكة. فيبحث الكثير عن الشروط المطلوبة لكي يتمكن من الاستفادة بمساعدة المؤسسة. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:
- يشترط أن يقل الدخل الشهري للأسرة عن 3 آلاف ريال سعودي
- كما يجب عدم امتلاك الأسرة للعقارات
- وكذلك يجب ألا يمتلك المتقدم سيارة خاصة به
- يجب عدم التقديم على دعم الإسكان أكثر من مرة
- كما يجب توافر جميع الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة الإسكان
- كما يجب عدم بيع المستفيد الوحدة الحاصل عليها أو التصرف فيها.
خطوات الاستعلام عن المساعدة
كما يتمكن المتقدم بطلب للحصول على المساعدة السكنية من قبل المؤسسة أن يقوم بالاستعلام عنها لمتابعة الطلب. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام عن المساعدة كما يلي:
- أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية
- ثم الدخول على خيار المستفيدين
- اختيار رقم الدفعة
- الدخول على خيار برنامج الإسكان
- وسوف تتمكن من معرفة جميع الأسماء التي تم الموافقة عليها للحصول على المساعدة.
أرقام التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال
كما تقدم مؤسسة الوليد الخيرية ميزة إمكانية التواصل معها من خلال الهاتف. ويمكننا عرض أرقام الهاتف للتواصل مع المؤسسة كما يلي:
- الرقم الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد 0096611211
- وكذلك يمكن التواصل من خلال رقم الواتس آب 966577009972
- كما يمكن التواصل مع المؤسسة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط الحصول على مساعدة الوليد بن طلال وطريقة الاستعلام عنها وأرقام التواصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.